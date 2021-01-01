موعد مباراة الأهلي والدحيل الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، ما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة قمة عربية من العيار الثقيل بين الأهلي السعودي والدحيل القطري، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

خسر الدحيل في مبارته الأخيرة من الشرطة العراقي بهدفين لهدف، وتعادل الأهلي سلبيًا مع استقلال فتعقدت المجموعة تمامًا، حيث أصبح رصيد الثلاثي السعودي القطري الإيراني 8 نقاط.

بالعودة إلى المواجهات المباشرة بين الثلاثي، يتواجد الاستقلال في المركز الأول والدحيل في المركز الثاني والأهلي في المركز الثالث، وستكون مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطري بشعار الفوز أو الخروج.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والدحيل في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة الأهلي والدحيل؟

موعد مباراة الأهلي والدحيل هو يوم الجمعة 30 أبريل 2021، الموافق 18 رمضان 1442، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والدحيل عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.