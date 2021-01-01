تعرف على مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021

تعرف على مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021، مواعيد مباريات دور المجموعات والقنوات الناقلة، وما هي البلد المستضيف للمجموعة الثالثة؟

أسفرت قرعة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال 2021 خلال حفل افتراضي يوم الأربعاء الماضي من العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات قوية، وجاءت نتيجة القرعة لتعلن عن تواجد نادي الأهلي السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب الدحيل القطري الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

قدم الإمبراطور موسم جيد في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا ، حيث صعد من دور المجموعات كأول المجموعة، ليستكمل مشواره في المنافسة على اللقب، ثم صعد إلى دور ربع النهائي بعد أن تمكن من الفوز على بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 على شباب الأهلي الإماراتي في المباراة التي كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي للطرفين.

ولم يحصل قلعة الكؤوس على فرصة التقدم إلى نصف النهائي حيث تعادل مرة أخرى مع نظيره برسيوليس ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز الفريق الإيراني بنتيجة 5-3.

وتنتظر جماهير الأهلي العريضة من فريقهم إضافة أول لقب له في تاريخة في البطولة الأهم في قارة آسيا، التي وصل فيها إلى النهائي مرتين ولم يحصل على التتويج في أي منهما، آخرهم نهائي عام 2012 الذي انتهى بفوز فريق أولسان هيونداي بثلاثة أهداف نظيفة، ليفقد الإمبراطور اللقب لصالح النادي الكوري.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021 .

الصراع العربي وشراسة المنافسة .. تقييم قرعة دوري أبطال آسيا 2021

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021

بحسب نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2021 الجديد، ستقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة بنظام الدورة المجمعة، ومن المتوقع أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في قطر.

السبب في ذلك هو وجود فريق إيراني في المجموعة هو نادي استقلال، كذلك وجود الأهلي السعودي، ومنذ سنوات لا تلعب الأندية السعودية في إيران والعكس.

لم يتم الإعلان عن جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 حتى الآن، وسيتم إضافته بمجرد الإعلان عنه.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تخصص مجموعة من قنواتها لنقل جميع المباريات.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات الأهلي في البطولة الآسيوية من خلال خدمة البث المباشر.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021