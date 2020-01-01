موعد مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام التعاون في الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة نظيره التعاون، في مباراة قوية ستجمع بينهما لحساب الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قلعة الكؤوس قلّصت الفارق مع المتصدر الهلال إلى نقطة واحدة، بعد أن تمكنت من تحقيق انتصار غالٍ وثمين في اللحظات الأخيرة على الرائد ببريدة بهدفين لهدف، بمهارة عمر السومة.

في الوقت نفسه سقط التعاون للمرة الثانية هذا الموسم وبصورة مفاجئة للغاية، حيث هزم سكري القصيم من العين بهدفٍ نظيف، ليتجمد رصيده عند النقطة الرابعة عشر في المركز السادس.

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مباراة ستكون مثيرة للغاية خصوصًا وأن الأهلي يود مواصلة تضييق الخناق على الهلال قدر المستطاع للوصول إلى الصدارة، فيما تحاول كتيبة كارتيرون مواصلة البداية الجيدة والابتعاد تمامًا عن مراكز القاع.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والتعاون وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي والتعاون؟

موعد مباراة الأهلي والتعاون هو السبت الموافق 2 يناير 2021، الموافق 7 جمادى الاول 1442 هجريًا، بملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والثلث مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الأهلي والتعاون عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.