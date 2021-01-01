موعد مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام أبها في الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب الجوهرة المشعة، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الأهلي بملعبه الجوهرة المشعة نظيره أبها، في قمة من قمم الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستقام بينهما مساء الثلاثاء المقبل.

سلسلة من النتائج المخيبة للآمال بالنسبة للأهلي مع بداية 2021، حيث تلقى الفريق هزيمتين على التوالي من التعاون والقادسية، قبل أن يتعادل سلبيًا مع الهلال الجولة الماضية في جدة.

رصيد قلعة الكؤوس من النقاط هو 23 نقطة، ورغم السقوط المتكرر هذا العام فإن الفارق بينه وبين الصدارة فقط ثلاث نقاط، ما يجعل الفوز بمباراة أبها المقبلة ضروريًا لمواصلة الضغط واستعادة نغمة الانتصارات من جهة أخرى.

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لكن مهمة كتيبة فلادان ستكون صعبة للغاية، فالضيوف هم أحد أفضل الأندية في الدوري السعودي هذا الموسم، وليس أدل على ذلك من أنهم أول من ألحق بالاتحاد الهزيمة، بعد الفوز عليه بهدف نظيف في الجولة الماضية.

يحتل أبها حاليًا المركز السادس برصيد 20 نقطة، ولا تتوقف أحلام النادي المميز عند ذلك، فإن واصل اللعب بنفس المستوى بمقدوره الذهاب أبعد مما يتخيل أكثر المتفائلين، الأمر الذي يؤكد أن الأهلي لن يكون في نزهة الجولة المقبلة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي وأبها وما هي القنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وأبها؟

موعد مباراة الأهلي وأبها هو الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، الموافق 6 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الأهلي وأبها عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - أبها الثلاثاء 19 يناير 2021،

6 جمادى الآخر 1442،

20:10 السعودية، 19:10 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فلادان على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد اليامي

لوكاس ليما - معتز هوساوي - محمد آل فتيل - يزيد البكر

فيسا - علي حسن الأسمري

صامويل أوسو - ألكساندرو ميتريتسا - حسين المقهوي

عمر السومة

التشكيل المتوقع لأبها

من المتوقع أن يعتمد المدرب عبد الرزاق الشابي على التشكيل الآتي: