موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في ذهاب دور 16 من كأس مصر 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب برج العرب أبوابه لاستضافة لقاء يجمع بين الأهلي وبيراميدز، وذلك يوم السبت 17 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 16 ذو الحجة 1440 هجرياً، في دور الـ16 من كأس مصر 2018-19.

حقق المارد الأحمر أول انتصار له في مشواره الإفريقي هذا العام بفوز مريح على حساب فريق اطلع برة برباعية نظيفة، وذلك في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وحصد الشياطين الحُمر بطولة الدوري للمرة 41 في تاريخه الفريق، بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك الذي احتل وصافة الجدول، واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم طوال مشواره في البطولة المحلية.

أنهى بيراميدز الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بعد تحقيق 19 مباراة وتعادل في 13، وتلقى هزيمتين فقط، وشارك الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية واستهل مشواره بملاقاة فريق إيتوال دو كونغو وتلغب عليه برباعية مقابل هدف، في ذهاب الدور التمهيدي، ووصل الفريق إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد تحقيق الانتصار على فريق طنطا بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ32.

الكشف عن موقف معلول وربيعة من مباراة بيراميدز

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

لاسارتي: لم يراهن علينا أحد في البداية ولكننا توجنا بالدوري

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي - بيراميدز استاد برج العرب السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440، 20:00 مصر، 21:00 السعودية لم يتحدد بعد ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيغيب عن الأهلي في لقاء دور الـ16 محمد محمود وسعد سمير بسبب الإصابة، وسيتسعيد الشياطين الحُمر خدمات المهاجم مروان محسن الذي غاب عن مواجهة فريق اطلع برة بسبب حفل زفافه وذلك بعد حصوله على أجازة من الجهاز الفني لمدة 72 ساعة فقط.

سيدخل المدرب الأوروجوياني بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني، وفي الوسط سيتواجد حمدي فتحي بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي، وفي الأمام وليد أزارو.







التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات

وليد أزارو

الغيابات والتشكيل المتوقع لبيراميدز

الجميع يتدرب بقوة من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي في كأس مصر ⚪🔵🏆 pic.twitter.com/JwW3uYSkZx — F.C. (@pyramidsfc) August 14, 2019

لن يفتقد فريق بيراميدزفي المباراة ضد الأهلي في دور الـ16 أي لاعب بسبب الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب بسبب الإيقاف.

سيبدأ المدرب سيباستيان ديسابر بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه مع الفريق منذ توليه المهمة، وسيعتمد على أحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، وسيعتمد على علي جبر و رجب بكار في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد الوافد الجديد جون أنطوي وخلفه إسلام عيسى، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن.

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد الشناوي

أحمد أيمن منصور - رجب بكار - علي جبر - عمر جابر

إريك تراوري - نبيل دونجا

إسلام عيسى - عبدالله السعيد - إبراهيم حسن

جون أنطوي