لاسارتي: لم يراهن علينا أحد في البداية ولكننا توجنا بالدوري

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عن الفوز بالدوري الموسم الماضي، وتجربته مع الأحمر بشكل عام في الفترة الأخيرة.

وكان لاسارتي قد تولى تدريب الأهلي، والجميع يؤكد عدم تمكنه من التتويج بالبطولة، ولكن نجح الأحمر في الأخير في الحصول على البطولة المفضلة.

وقال لاسارتي في تصريحات صحفية، إن الجميع لم يراهن عليه في بداية تجربته مع الأهلي ولكنه نجح في تحقيق البطولة الأغلى للفريق رغم الصعوبات.

وأضاف المدير الفني للأهلي: "علينا تحفيز اللاعبين للحصول على الـ3 نقاط بأي طريقة، وفي أي مكان، ولكن في ملاعب خالية؟، قمت بعرض فيديوهات بها الجماهير لتحفيزهم ونجحت".

وتابع لاسارتي: "لدي فريق رائع وذو مهارة عالية ولديه طاقة كبيرة، ولاعبين مختلفة ما بين الجودة والنوعية، وأسعى لتحقيق المزيد من البطولات".

وحقق لاسارتي المدير الفني للأهلي بطولة الدوري وينافس في الوقت الحالي على بطولة كأس مصر، وبدأ مشواره الإفريقي مع الأهلي بالفوز على إطلع بره.