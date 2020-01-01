موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وما هي القنوات الناقلة والتشكيل التوقع لهذه المباراة..

يستقبل ملعب الملك عبد العزيز بمكة قمة من قمم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يستضيف الوحدة نظيره الأهلي في إطار ربع نهائي البطولة مساء السبت 18 يناير 2020، الموافق 23 جمادي الأول 1441 هجريًا.

ويُعد أصحاب الأرض من أفضل الفرق على الصعيد المحلي السعودي هذا الموسم، حيث تمكنوا من فرض نفسهم في قمة ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحققوا نتائج مميزة أمام جميع الكبار.

في الوقت نفسه فإن قلعة الكؤوس تعيش حالة من التذبذب في النتائج رفقة كريستيان جروس أنهتها بفوزٍ ثمين على أبها، ويسعى الأهلي لاستعادة لقبه المفضل الكأس مجددًا إلى خزائنه.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الوحدة - الأهلي ملعب الملك عبد العزيز السبت 18 يناير 2020،

23 جمادي الأول 1441،

18:40 بتوقيت السعودية، 17:40 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الوحدة، بعد عودة لاعبيه المصابين وجاهزيتهم البدنية بعد الإصابات التي عاش فيها الراقي في الآونة الآخيرة.

من المتوقع أن يبدأ كريستيان جروس مدرب قلعة الكؤوس بطريقة (4-2-3-1) وأن يبدأ بالثنائي عبدالباسط هندي ومحمد الخبراني في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم ألفيس ساريتش وجوزيف دي سوزا، بينما سيقود خط الهجوم اللاعب عمر السومة، وخلفه الثلاثي يوسف البلايلي، حسين المقهوي وعبد الفتاح عسيري.



التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا

يوسف البلايلي - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري

عمر السومة

الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة

لن يغيب عن الوحدة أي لاعب في مباراتهم أمام الأهلي، وستكون صفوف كتيبة المدرب كارينيو مكتملة لمواصلة التألق ومباغتة الكبار خاصة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

سجّل حضورك لدعم الفرسان فـي الملعب لـمـبـاراة ربع نهائي كأس الملك بين #الوحده_الاهلي ⚽💪🏼



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🔴 البيع مستمر حتى يوم المباراة

السبت تـاريـخ ١٨ يـنـايـر 🔴 pic.twitter.com/irQ9idw5ss — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) January 14, 2020

ويتوقع أن يلعب كارينيو بنفس طريقته، فعبد الله الجدعاني في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي يقوده بوتيا والقحطاني في منتصف الملعب وهجوم بقيادة هداف الفريق نياكاتي.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله الجدعاني

فواز الصقور - ريناتو شافيز - البرتو بويتا - عبد الله الزوري

محمد القرني - مشاري القحطاني

ماركوس جيليرمي - كاريج جودوين - راكان الشملان

يوسف نياكاتي

