موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على طلائع الجيش في ستاد السويس، وذلك في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2021.

جميع المباريات المتبقية في الدوري المصري ستكون صعبة على جميع الفرق، فقد اقتربنا من نهاية الموسم الذي يشهد كالعادة صراعًا قويًا على اللقب بين الأهلي والزمالك.

فاز الأهلي في آخر مبارياته في الدوري على إنبي، وأصبح رصيده 68 نقطة في المركز الثاني، وتفصله نقطتان عن الزمالك صاحب الصدارة.

طلائع الجيش في المنطقة الآمنة في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن منطقة الهبوط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والجيش؟

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش هو يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، وتقام في ستاد السويس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراة الأهلي والجيش على شاشتها.

وإذا لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة التغطية المباشرة التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.