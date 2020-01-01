موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الشرطة العراقي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة تُنذر بالمتعة والإثارة بين الأهلي وضيفه الشرطة، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في يوم الإثنين 2 فبراير 2020، الموافق 7 رجب 1441 هجريًا.

وعلى الرغم مما تمر به قلعة الكؤوس من حالة من الاضطرات وتراجع النتائج تبلورت في إقالة المدرب كريستيان جروس، غير أن الأمور آسيويًا تحت السيطرة إلى حد كبير، والفريق في وضع جيد في دور المجموعات حتى الآن.

الأهلي يتقاسم صدارة المجموعة حاليًا مع الوحدة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويسعى فريق مدينة جدة إلى وضع قدمه في دور الـ16 من خلال الفوز على الفريق العراقي والابتعاد بالصدارة وبدون الدخول في حسابات.

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يذكر أن مباراة الأهلي الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد شهدت أداءً مميزًا ونتيجة رائعة على حساب النصر، حيث انتصرت كتيبة صالح المحمدي وواصلت اقترابها رويدًا رويدًا من قطبي الرياض في صدارة ترتيب البطولة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الشرطة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد الشرطة والقنوات الناقلة