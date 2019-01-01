موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الهزيمة في الدوري السعودي من الشباب بهدف نظيف..

يستقبل ملعب مدينة الملك سلمان بن العزيز الرياضية مباراة قوية بين صاحب الأرض، الفيحاء، أمام الأهلي، يوم الخميس 2 يناير 2019 ميلاديًا، الموافق 7 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

قلعة الكؤوس تلقت هزيمة لن تكن متوقعة على يد الشباب بهدف نظيف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الهزيمة الثانية هذا الموسم منذ وصول المدرب كريستيان جروس إلى سُدة الحكم في الأهلي.

في الوقت نفسه فإن الفيحاء قدّم مباراة بطولية أمام النصر، لكن لظروف النقص العددي والطرود، تلقى هزيمة ثقيلة في آخر الدقائق من العالمي، مما يُنذر بأن مهمة الراقي لن تكون سهلة على الإطلاق.

لطالما كان كأس الملك في السعودية حافلًا بالمفاجآت، وليس أدل على ذلك من التعاون الذي انتصر في العام الماضي على الكبيرين الهلال والاتحاد وحقق اللقب، بالتالي، فإن المباراة ستكون اختبارًا صعبًا لزملاء عمر السومة.

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الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء والقنوات الناقلة..



موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الأهلي ملعب مدينة الملك سلمان بن العزيز الرياضية الخميس 2 يناير 2019،

7 جمادي الأول 1441،

18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الفيحاء القادمة، بعد عودة عمر السومة، يوسف البلايلي، يوسف الخبراني وسعد المولد للتدريبات بعد أسبوع الإصابات التي عاش فيها الراقي.

من المتوقع أن يبدأ كريستيان جروس مدرب قلعة الكؤوس بطريقة (4-2-3-1) وأن يبدأ بالثنائي عبدالباسط هندي ومحمد الخبراني في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم ألفيس ساريتش وجوزيف دي سوزا، بينما سيقود خط الهجوم اللاعب عمر السومة، وخلفه الثلاثي يوسف البلايلي، حسين المقهوي وعبد الفتاح عسيري.



التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا

يوسف البلايلي - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري

عمر السومة

الغيابات والتشكيل المتوقع للفيحاء

لن يفقد الفيحاء أي عنصر سواء للإيقاف أو الإصابات وسيخوض الفريق المباراة بكامل قوته.

سيعتمد المدرب البرتغالي على أوراقه الأساسية لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية من هذا اللقاء، وسيدفع بالحارس مسلم الفريج وأمامه كلاً من جيجي وسامي الخيبري، وفي الأمام سيعتمد على روني فرنانديز وخلفه الثلاثي صامويل أوسو، عبد الله المطيري وأرسينيو نونيز.

التشكيل | 4-2-3-1

مسلم الفريج

أحمد با مسعود - جيجي - سامي الخيبري - مخير الرشيدي

مهند فلاته - عبد الرحمن البركة

صامويل أوسو - عبدالله المطيري - أرسينيو نونيز

روني فرنانديز