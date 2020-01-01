موعد مباراة الأهلي الودية ضد العين والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والعين الودية استعداداً لعودة الدوري السعودي بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستقبل فريق أهلي جدة نظيره العين بطل دوري الدرجة الأولى السعودي يوم السبت القادم على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في مباراة ودية استعدادًا لعودة منافسات الدوري السعودي.

وسيعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من جديد في الرابع من شهر أغسطس القادم، بحسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، وذلك بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وستكون هذه المباراة هي الودية الثانية للفريق الأهلاوي، وذلك بعد تعادله في وديته الأولى أمام فريق جدة بهدف لكل منهما.

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ومن المعروف أن الأهلي كان يحتل المركز الرابع في ترتيب المسابقة قبيل توقفها، وذلك برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث الوحدة، والذي سيُلاقيه في وديته الأخيرة في معسكره الإعدادي قبيل عودته للمنافسات.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة أهلي جدة والعين الودية، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة الأهلي والعين الودية؟

موعد المباراة الودية بين أهلي جدة والعين، هو يوم السبت 18 يوليو 2020، الموافق 27 ذو القعدة 1441، وذلك على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي الودية ضد العين؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن القناة حتى الآن لم تُعلن عن إذاعة مباراة أهلي جدة والعين.