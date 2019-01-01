موعد مباراة الأهلي ضد الشباب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة القادمة للأهلي بعدما سحق ضمك بخمسة أهداف، إذ سيلتقي مع الشباب في الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

واصل الأهلي استفاقته تحت ولاية كريستيان جروس، والضحية هذه المرة كانت ضمك، والذي تلقى هزيمة ساحقة بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه النتيجة مهمة للغاية لقلعة الكؤوس والتي تواصل مطاردتها القوية للنصر ومناصفتها له في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وقبل الجولة المقبلة التي ستشهد مباراة صعبة للغاية أمام الشباب.

السبت 28 سبتمبر 2019، الموافق 2 جمادي الأول 1441 هجريًا، سيشهد ستاد الملك فهد بالرياض هذه القمة، والتي من المزمع أن تقام في ختام الجولة الثالثة عشر، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للطرفين.

الشباب يُعاني كثيرًا وقد أقال مدربه خورخي ألميرون مع تدني النتائج حتى الآن، وتراجع ترتيب الليوث ليصبحوا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وستكون مباراة الأهلي فرصة مناسبة لمصالحة الجماهير الممتعضة مما آلت إليه الأمور مؤخرًا.

الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الشباب والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الشباب ضد الأهلي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الشباب - الأهلي ستاد الملك فهد السبت 28 سبتمبر 2019،

2 جمادي الأول 1441،

17:50 السعودية، 16:50 مصر السعودية الرياضية

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الشباب القادمة، بعد عودة كلاً من عمر السومة، يوسف البلايلي، يوسف الخبراني وسعد المولد للتدريبات بعد أسبوع الإصابات التي عاش فيها الراقي.

من المتوقع أن يبدأ كريستيان جروس مدرب قلعة الكؤوس بطريقة (4-2-3-1) وأن يبدأ بالثنائي عبدالباسط هندي ومحمد الخبراني في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم كلاٌ من ألفيس ساريتش وجوزيف دي سوزا، بينما سيقود خط الهجوم اللاعب عمر السومة، وخلفه الثلاثي يوسف البلايلي، حسين المقهوي وعبد الفتاح عسيري.



التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا

يوسف البلايلي - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري

عمر السومة

الغيابات والتشكيل المتوقع للشباب

لا يوجد غيابات فى صفوف الشباب بسبب الإصابة، ولكن سيغيب كلاً من عبد الملك الخيبري وسيبا عن مباراة الأهلي القادمة بسبب الإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ المدرب لويس جارسيا بطريقة (4-1-4-1) مع التركيز والاهتمام بسد ثغرات الفريق الدفاعية، وسيدفع بالثنائي أحمد الشراحيلي ومحمد سالم في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم اللاعب ألفريد ندياي بسبب غياب الخيبري، وسيقود الهجوم محمد السهلاوي وخلفه الرباعي دانيلو أسبريلا، كريستيان خوانكا، تركي العمار وحسن الراهب.

التشكيل | 4-1-4-1