موعد مباراة الأهلي ضد الرائد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرائد في الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستعد نادى أهلي جدة لمواجهة فريق الرائد فى مسابقة الدورى السعودي يوم الخميس 23 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 28 جمادى الأولى 1441 هجريًا، على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، وذلك ضمن مواجهات الأسبوع 15 من عمر المسابقة وتقام المباراة الساعة 8:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد المنافسة قوية بين الفريقين في هذا اللقاء للتطور الذي يعيشه رائد التحدي، حيث يحتل المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي المتواجد في المركز الثالث فى جدول الدورى السعودي بفارق الأهداف فقط.

و حقق الفريقين الفوز فى آخر مبارياتهم، حيث كانت آخر مواجهات الرائد أمام الفيصلى فى مسابقة الدورى السعودى، والتى انتهت بفوزه بهدفٍ نظيف، بينما آخر مواجهات أهلي جدة كانت أمام الوحدة فى الدور ربع النهائى من مسابقة كأس الملك، وتمكن نادى الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرائد ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة الأهلي والرائد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الرائد - الأهلي مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة الخميس 23 يناير 2020،

28 جمادى الأولى 1441،

20:10 السعودية، 19:10 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للرائد

لا توجد غيابات في صفوف الرائد قبل مباراة الأهلي بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في المباراة.

📸| صور تمرين #الرائد عصر اليوم الاثنين قبل مواجهة الاهلي pic.twitter.com/Lrw3D5uP65 — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) January 20, 2020

سيعتمد رائد التحدي على آخر تشكيل له الذى لعب به أمام الفيصلى فى آخر لقاء بينهما، وسيتواجد في حراسة المرمى أحمد الحربي، وفي خط الدفاع محمد الشريمى وإيزيكيل بالوميكى وعبدالله الفهد ومحمد العمري، أما خط الوسط فسيلعب به سلطان فرحان وجلال الداودى ومحمد فوزير وجهاد الحسين وأرنود دجوم، وفي الهجوم سيتواجد رائد الغامدى.

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد الحربي

محمد العمري - عبدالله الفهد - إيزيكيل بالوميكي - محمد الشريمي

سلطان الفرحان - جلال الداودي

أرنود دجوم - جهاد الحسين - محمد فوزير

رائد الغامدي

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلي في مباراة الرائد المهاجم مهند عسيري بداعي الإصابة، والذي سافر إلى دبي لإجراء جراحة في الركبة، ولن يغيب عن الراقي أي لاعب للإيقاف.

من المتوقع أن يلعب الراقي بنفس التشكيل الذى لعب به فى مباراته الأخيرة أمام الوحدة فى الدور الربع النهائى من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين،ففي حراسة المرمى سيدفع جروس بياسر المسيليم، وفي خط الدفاع سيتواجد سعيد المولد ومحمد الخبراني ومحمد آل الفتيل ولوكاس ليما، وفي خط الوسط سيتم الدفع بجوزيف دي سوزا وعبدالفتاح عسيري ويوسف البلايلي وساريتش، وستتكون ثنائية الهجوم من دجانيني تافاريس وعمر السومة

التشكيل | 4-4-2