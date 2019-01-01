موعد مباراة الأهلي ضد التعاون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون فى الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

تفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابها لاستضافة مباراة الأهلي ضد التعاون يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 19 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20.

على الرغم من تعثر الراقي في جولاته الأولى من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 حيث تلقى هزيمة وتعادل في مباراتين، إلا أنه عاد في الجولة السابقة بشكل جيد واستطاع أن ينتصر على الفيحاء بثلاثية دون رد، ليرتفع رصيد الإمبراطور إلى النقطة 11 محتلاً للمركز الثالث وبفارق نقطة واحدة فقط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.

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على الجانب الآخر يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 7 نقاط، حققهم من تعادل وحيد وانتصارين آخرهم كان في الجولة الماضية على أبها، حيث استطاع سكري القصيم أن يفوز بهدف دون رد ليعود من جديد إلى وسط المركز بعيداً عن مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20.

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موعد مباراة الأهلي ضد التعاون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - التعاون مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 18 أكتوبر 2019،

19 صفر 1441،

20:00 السعودية، 19:00 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لايوجد غيابات فى صفوف الراقي بسبب للإصابة أو للإيقاف، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الأهلي في المباراة ضد التعاون.

🎥 تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي مساء اليوم 🙏🏻⚽💚 pic.twitter.com/vfp3hVpsnl — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 15, 2019

سيبدأ خورخي فوساتي بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للراقي، وسيدفع بالثنائي عبدالباسط هندي ومحمد الخبراني في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، نوح الموسى، سوزا، يوسف البلايلي، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة بجانب دجانيني تفاريس.

التشكيل | 4-3-3

محمد العويس

لوكاس بيدرو دي ليما - عبدالباسط - محمد الخبراني - عبدالله تارمين

سوزا - نوح االموسي - عبدالفتاح عسيري

دجانيني تفاريس - عمر السومة - يوسف بلايلي

الغيابات والتشكيل المتوقع للتعاون

لن يوجد غيابات فى صفوف التعاون بسبب الإصابة، ولا يوجد غيابات بسبب الإيقاف، وستكون كل الأوراق متاحة أمام المدرب باولو سيرجيو لخوض هذه المواجهة الصعبة.

صور تمارين #التعاون ..



عدسة : محمد الشقيران pic.twitter.com/0H0EJYhzsM — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) October 15, 2019

سيبدأ المدرب صاحب الـ51 عامًا بطريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي طلال العبسي وريكاردو ماتشادو في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثنائي، ريان الموسي، ساندرو مانويل، وسيقود الهجوم لياندر تاوامبا، ومن خلفه الثلاثي نيلدو بيترولينا، سيدريك أميسي، هيلدون راموس.

التشكيل | 4-2-3-1