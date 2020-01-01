موعد مباراة الأهلي ضد الاستقلال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاستقلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يلتقي الأهلي مع نظيره الاستقلال الإيراني مساء الإثنين 17 فبراير 2020، الموافق 23 جمادي الآخر 1441، على ملعب جابر بالكويت، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

المباراة ستكون على الأراضي الكويتية كما هو القرار فيما يتعلق بمشاركة الأندية الإيرانية والسعودية، ولكن ذلك لن يُقلل من الإثارة المتوقعة لها في ظل المستوى المميز لكلا الفريقين.

الأهلي خسر نقطتين بالتعادل أمام الوحدة في اللحظات الأخيرة بينما تعادل الاستقلال مع الشرطة، وبالتبعية صار الأربعة فرق تتقاسم نفس الرصيد من النقاط بنقطة واحدة لكل منهم.

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المباراة هامة لقلعة الكؤوس أيضًا وتحديدًا لمدربهم كريستيان جروس، الذي من غير المعلوم حتى الآن إذا ما كان ليستمر في مركزه خلال مباراة الاستقلال أم تتم إقالته قبلها.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الاستقلال والقنوات الناقلة..

هل يخرج جروس من عنق الزجاجة، أم يدق الوحدة المسمار الأخير في نعشه؟

موعد مباراة الأهلي ضد الاستقلال والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - استقلال ملعب جابر الدولي الإثنين 17 فبراير 2020،

23 جمادي الآخر 1441،

18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

عاد عمر السومة للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به منذ أسبوعين، كذلك عاد المولد للتدريبات الجماعية ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة الاستقلال.

أخبار الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي pic.twitter.com/Ho52jBMTwo — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 11, 2020

من المتوقع أن يعود جروس لنفس تشكيله القديم قبل إصابة العميد، حيث سيدفع به رفقة دجانيني في الهجوم، وخلفهما سيتواجد مارين وساريتش وسوزا والمؤشر، وفي الدفاع سيبدأ السويسري بليما والفتيل والخبراني والمولد.

التشكيل | 4-4-2

ياسر المسيليم

لوكاس ليما - محمد آل فتيل - محمد الخبراني - سعيد المولد

سلمان المؤشر - جوزيف دي سوزا - ماركو مارين

عمر السومة - دجانيني تافاريس