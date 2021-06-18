موعد مباراة إيطاليا وويلز في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيطاليا ضد ويلز في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد ملعب الأولمبيكو في روما، لاستضافة مباراة منتخب إيطاليا، أمام ويلز ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

المنتخب الإيطالي يريد تعزيز صدارته للمجموعة ويضمن التأهل كصاحب مركز أول، خاصة بعد فوزيه السابقين بثلاثة أهداف دون رد على حساب تركيا ثم سويسرا، سيعمل على تكرار نفس الأداء والنتيجة أمام ويلز.

على الجانب الآخر، المنتخب الويلزي، يريد الخروج بنقطة على الأقل أمام الآتزوري تؤهله رسميًا للدور القادم، بعد تعادله مع سويسرا وفوزه على حساب تركيا.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة إيطاليا وتركيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

ما هو موعد مباراة إيطاليا وويلز؟

موعد مباراة إيطاليا وويلز هو يوم الأحد 20 يونيو 2021، الموافق 10 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وويلز؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيطاليا - ويلز الأحد 20 يونيو 2021،

10 ذو القعدة 1442

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD Max 1 الأولمبيكو

التشكيل المتوقع لإيطاليا

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

دي لورينزو - بونوتشي - أتشيربي - إيمرسون

فيراتي - باريلا - كريستانتي

كييزا - بيلوتي - بيرنارديسكي

التشكيل المتوقع لويلز

التشكيل| 5-2-3

وارد

روبيرتس - ميفام - رودون - جونتر - ويليامز

موريل - آلين

دانييال جيمس - ويلسون - جاريث بيل