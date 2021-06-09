موعد مباراة إيطاليا وتركيا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي ستجمع بين منتخب إيطاليا وتركيا على ملعب الأولمبيكو، والقنوات الناقلة..

تُفتتح منافسات بطولة يورو 2020 على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما، بمباراة قوية تجمع بين منتخب إيطاليا أمام نظيره التركي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب إيطاليا يعيش حالة من أفضل حالاته ربما على مر التاريخ رفقة مدربه روبيرتو مانشيني، فتعود آخر هزيمة تلقاها الأتزوري إلى عام 2018، ومنذ ذلك الحين لم ينجح أحد في التغلب على الطليان.

الآمال كبيرة جدًا وواسعة على منتخب إيطاليا خصوصًا مع وجود عدد من المباريات تقام في الأولمبيكو، ومنها الافتتاحية التي سيجد فيها خصمًا عنيدًا بكل المقاييس وهو المنتخب التركي.

إلى جانب تركيا وإيطاليا، يتواجد منتخبا ويلز وسويسرا أيضًا، بالتالي فالفوز هام لكتيبة مانشيني في سبيل الابتعاد عن الحسابات وتعقيدات الوصول إلى دور الـ16.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة إيطاليا وتركيا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة إيطاليا وتركيا؟

موعد مباراة تركيا وإيطاليا هو يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، الموافق 1 ذو القعدة 1442 هجريًا، بملعب الأولمبيكو بروما.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيطاليا - تركيا الجمعة 11 يونيو 2021،

1 ذو القعة 1442

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Max 1 أولمبيكو

التشكيل المتوقع لإيطاليا

من المتوقع أن يعتمد المدرب روبيرتو مانشيني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

إيمرسون - جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي

مانويل لوكاتيلي - جورجينيو - نيكولو باريلا

لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيدريكو كييزا

التشكيل المتوقع لتركيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب شينول جونيش على التشكيل الآتي:

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Onursal Başkan Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. pic.twitter.com/I48pVv34Ny — TFF (@TFF_Org) June 7, 2021