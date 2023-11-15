تعرف على موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة ينتظر أن تكون فارقة في مصير المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 ستجمع كلًا من إيطاليا ومقدونيا الشمالية.

إنجلترا تحتل صدارة مجموعتها برصيد 16 نقطة، بينما تحتل أوكرانيا الوصافة برصيد 13 نقطة، وتأتي إيطاليا ثالثة برصيد 10 نقاط ومقدونيا الشمالية رابعة برصيد 7 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأتزوري..

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جدول مباريات ومجموعات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024 هو يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 على قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيطاليا - مقدونيا الشمالية الجمعة 17 نوفمبر 2023

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 الأولمبيكو

التشكيل المتوقع لإيطاليا

من المتوقع أن يدخل المدرب لوشيانو سباليتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني - فيديريكو دي ماركو

نيكولو باريلا - جورجينيو - دافيدي فراتيسي

دومينيكو بيراردي - فيديريكو كييزا - جيانلوكا سكاماكا