موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الجولة 26 من الدوري الأمريكي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف إنتر ميامي نظيره ناشفيل في مواجهة مرتقبة لحساب الجولة 26 لمنافسات الدوري المنتظم بالمجموعة الشرقية في بطولة الدوري الأمريكي 2023.

إنتر ميامي حقق فوزًا مثيرًا على نيويورك ريد بولز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز 14 في جدول ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي.

أما ناشفيل، فقد خسر في آخر مبارياته بالدوري الأمريكي أمام أتالانتا يونايتد برباعية نظيفة، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الجولة 26 من الدوري الأمريكي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي؟

تقام مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الجولة 26 للموسم المنتظم من الدوري الأمريكي يوم الخميس 31 أغسطس 2023، على ملعب "DRV PNK" معقل إنتر ميامي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنتر ميامي - ناشفيل الخميس أغسطس 2023

02:30 مصر والسعودية APPLE TV DRV PNK

التشكيل المتوقع لإنتر ميامي

من المتوقع أن يدخل المدرب تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-3-3

درايك كاليندير

دي أندري يدلين - سيرهي كريفستوف - كمال ميلير - جوردي ألبا

بنجامين كريماستشي - سيرجيو بوسكيتس - جيان موتا

ليونيل ميسي - روبرت تايلور - إيفان مارتينيز