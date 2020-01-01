موعد مباراة إنتر ضد بريشيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إنتر ضد بريشيا القادمة ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي، وكذلك القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع، للفريقين..

يستضيف فريق إنتر نظيره بريشيا، يوم الأربعاء القادم، على ملعب جوسيبي مياتزا في سان سيرو، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 29 من الدوري الإيطالي.

ويسعى النيراتزوري إلى تحقيق الفوز في المباراة من أجل الحفاظ على المركز الثالث، وذلك بعد أن فقد الفريق فرصة المنافسة على لقب الدوري، منذ تعادله مع ساسولو في الجولة قبل الماضية.

من جهته، سيُحاول بريشيا تحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في مساعيه نحو النجاة من شبح الهبوط هذا الموسم، وذلك بعد تعادله مع جنوى في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق.

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ويحتل الإنتر المركز الثالث في لائحة ترتيب الكالتشيو برصيد 58 نقطة، بينما يحتل بريشيا المركز التاسع عشر، قبل الأخير، برصيد 18 نقطة.

والآن نتعرف معًا على موعد المباراة والقنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة إنتر ضد بريشيا؟

ستُقام مباراة إنتر ضد بريشيا يوم الأربعاء الذي سيُوافق 1 من شهر يوليو عام 2020، 10 ذوق القعدة 1441 على ملعب جوسيبي مياتزا.

ستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ضد بريشيا؟

كانت شبكة قنوات بي إن سبورتس قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تتمكن من إذاعة مباريات الدوري الإيطالي لأسباب قانونية، لكنها عادت بشكل مفاجيء لإذاعته مُجدداً منذ مباراة يوفنتوس وليتشي يوم الجمعة الماضي، ليعود الكالتشيو إلى أحضان القناة القطرية من جديد، حيث سيتم إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports 4 HD.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة إنتر- بريشيا جوسيبي مياتزا الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4

ما هو التشكيل المتوقع لإنتر؟

سيخوض إنتر المباراة مفتقدًا للاعبه شكرينيار الذي عوقب بالإيقاف لثلاث مبارياتمن قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي، قضى منها مباراة واحدة أمام بارما وستكون مباراة بريشيا هي الثانية..

كما سيغيب عن الفريق أيضًا الثنائي ستيفانو سينسي وماتيا فيتشينو للإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض الإنتر بقيادة مدربه أنطونيو كونتي المباراة بتشكيلته المعتادة، التي يعتمد فيها على الحارس سمير هاندانوفيتش ومن أمامه ثلاثي بقيادة جودين ومنتصف ملعب بقيادة الثنائي باريلا وبورخا فاليرو وفي الأمام ثنائية لاوتارو مارتينيز ولوكاكو.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري - دييجو جودين

أشلي يونج - نيكولو باريلا - بورخا فاليرو - كريستيان إريكسن - أنطونيو كاندريفا

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

ما هو التشكيل المتوقع لبريشيا؟

أما بريشيا، فسيخوض المباراة وهو يُعاني من سلسلة من الغيابات التي تؤرق المدرب دييجو لوبيز، حيث سيُواجه الفريق إنتر مفتقداً لستة من عناصره لأسباب مختلفة.

وسيواجه الفريق إنتر منقوصاً من حارس المرمى إنريكو ألفونسو وثنائي الدفاع أندريا كيستانا وجون شانسيلور، ديسمتري بيسولي وإيمانويل ندوج، وجميعهم بسبب الإصابة، بينما سيتواصل غياب ماريو بالوتيلي لأسباب تأديبية.

التشكيل | 4-3-1-2

جيسي يورونين

أليس ماتيجو - ماسيميليانو مانجرافيتي - أندريا بابيتي - ستيفانو سابيلي

دانييلي ديسينا - ساندرو تونالي - ماتيا فيفياني

نيكولاس سباليك

فلوريان إيي - إرنيستو توريجروسا