ترتيب الدوري الإيطالي: صراع الصدارة يشتعل بين يوفنتوس والإنتر ولاتسيو

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-2020 بعد الجولة 23

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت النسخة 118 من الدوري الإيطالي يوم السبت 24 أغسطس 2019 ميلاديًا 23 ذو الحجة 1440 هجريًا، ومن المقرر أن يستمر حتى 24 مايو 2020.

فاز يوفنتوس بالنسخة السابقة من السيري آ للمرة 35 في تاريخه والثامنة على التوالي، وشهد الفريق تغيراتٍ كثيرة في سوق انتقالات الصيف الماضي، كانت أبرزها التعاقد مع ماوريسيو ساري كمدربًا للفريق بدلاً من ماسيميليانو أليجري الذي رحل بعد فشله في الحصول على دوري أبطال أوروبا ، وضم المدافع الهولندي الواعد ماتييس دي ليخت بعد صراع مع كبار القارة العجوز.

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من المتوقع أن يشهد الموسم الحالي من الدوري الإيطالي منافسةً شرسة على اللقب على عكس السنوات السابقة، فقد دعم الإنتر صفوفه بقوة وضم المدرب أندريا كونتي الذي أعاد يوفنتوس للحياة من جديد بلقب الكالتشيو 2011-12، كذلك لايزال نابولي محتفظًا بالقوام الأساسي لفريقه الذي يقوده أنشيلوتي منذ الموسم الماضي.

فاز فابيو كوالياريلا بلقب الهداف الموسم الماضي بعد منافسةً شرسة مع أكثر من مهاجم فذ، أبرزهم كريستيانو رونالدو الذي سجل 21 هدفًا في أول مواسمه في إيطاليا، كذلك كريشتوف بيونتيك الذي هز الكالتشيو الموسم الماضي وسجل 22 هدفًا مع جنوى وميلان.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2020

ترتيب الدوري الإيطالي 2020

كانت افتتاحية الجولة 23 من الدوري الإيطالي بانتصار بولونيا على روما بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم انتصر أتالانتا على فيورينتينا بهدفين لهدف، وفاز سامبدوريا على تورينو بثلاثة أهدافٍ لهدف، وفي ختام اليوم الأول فجر هيلاس فيرونا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على يوفنتوس بهدفين لهدف.

فاز جنوى على كالياري بهدفٍ نظيف في اليوم الثاني الذي شهد مفاجأة أخرى هي فوز ليتشي على نابولي، وفي المساء اشتعل الصراع على الصدارة بفوز لاتسيو على بارما وجعل الفارق بينه وبين الصدارة نقطة واحدة، وانتصار الإنتر على ميلان في الديربي بالأربعة واعتلاء الصدارة بفارق الأهداف عن البيانكونيري.

ترتيب الدوري الإيطالي:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الإنتر 23 16 6 1 48 20 +28 54 2 يوفنتوس 23 17 3 3 44 23 +21 54 3 لاتسيو 23 16 5 2 53 20 +33 53 4 أتالانتا 23 12 6 5 61 31 +30 42 5 روما 23 11 6 6 42 30 +12 39 6 هيلاس فيرونا 23 9 7 7 28 24 +4 34 7 بولونيا 23 9 6 8 37 36 +1 33 8 كالياري 23 8 8 7 38 35 +3 32 9 بارما 23 9 5 9 31 30 +1 32 10 ميلان 23 9 5 9 25 31 -6 32 11 نابولي 23 8 6 9 36 33 +3 30 12 ساسوولو 23 8 5 10 38 38 0 29 13 تورينو 23 8 3 12 27 42 -15 27 14 فيورينتينا 23 6 7 10 26 34 -8 25 15 أودينيزي 23 7 4 12 20 36 -16 25 16 سامبدوريا 23 6 5 12 25 38 -13 23 17 ليتشي 23 5 7 11 30 44 -14 22 18 جنوى 23 4 7 12 24 43 -19 19 19 بريشيا 23 4 4 15 21 42 -21 16 20 سبال 23 4 3 16 17 40 -23 15

نتائج مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي 2019-20: