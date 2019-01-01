موعد مباراة إسبانيا ضد رومانيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إسبانيا ضد رومانيا في الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

أبانوب صفوت

يستعد المنتخب الإسباني لمقابلة نظيره الروماني في إطار الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وستقام المباراة يوم الاثنين المقبل 18 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 21 ربيع الأخر 1441 هجرياً.

تمكن منتخب لاروخا من تحقيق الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاءين آخرين ولم يتلقَ أي هزيمة حتى الآن في مشوار التصفيات ليحصد 23 نقطة متصدراً مجموعته بفارق خمس نقاط عن السويد، كان أخرها الفوز العريض على منتخب مالطا في مباراة شهدت تألق بعض الوجوه الجديدة أمثال داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي، باو توريس مدافع فياريال في مشاركته الأولى مع المنتخب الأول.

استطاع المنتخب الروماني الظهور بشكل جيد ونافس على إحدى البطاقات المؤهلة ليورو 2020 ولكنه اقتنص المركز الثالث عقب السقوط أمام منافسه المباشر على البطاقة الثانية وهو المنتخب السويدي والخسارة أمامه على ملعبهم ووسط جماهيرهم بهدفين نظيفين سجلهما ماركوس بيرج وكوايسون ليتجمد رصيدهم عند 14 نقطة بفارق 4 نقاط عن السويد في المركز الثاني، مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية التصفيات.

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موعد مباراة إسبانيا ضد رومانيا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إسبانيا - رومانيا واندا ميتروبوليتانو الاثنين 18 توفمبر 2019،

21 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد

الغيابات والتشكيل المتوقع لإسبانيا

يفتقد المنتخب الإسباني لغياب أداما تراوري الذي اختار تمثيل الماتادور ولكن سوء الحظ منعه من المشاركة معهم، ليتم استدعاء سارابيا لاعب باريس سان جيرمان بدلاً منه.

من المقرر أن يمنح المدرب روبيرت مورينو الفرصة لبعض اللاعبين من أجل تجربتهم في الجولة الأخيرة ضد رومانيا مثل باو توريس وأولمو الذين شاركوا للمرة الأولى في الجولة الماضية ضد منتخب مالطا.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

خوسيه جايا - سيرخيو راموس - باو توريس - داني كارفخال

فابيان رويز - سيرجيو بوسكيتس - ساؤل

بابلو سارابيا - داني أولمو - ميكيل أوريازابال

الغيابات والتشكيل المتوقع لرومانيا

من المتوقع أن يبدأ المنتخب الروماني المواجهة الأخيرة في التصفيات أمام نظيره الإسباني بالقوة الضاربة، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر المجموعة لتكون مسك الختام بعد أداء جيد من جانب الفريق في الفترة الأخيرة.

سيواصل المدرب كوزمين كونترا الاعتماد على طريقته المعتادة في مبارياته مع الفريق وهي 4/4/2، وسيدفع بالثنائي روس ونيدلكيرو في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الفريق الثنائي كيشيرو وجورج بوشكاش.

التشكيل | 4-4-2