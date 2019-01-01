رودري: سعيد بالعمل مع جوارديولا وأولمو لاعب رائع

لاعب وسط إسبانيا يتحدث عن علاقته بجوارديولا ومواجهة مالطة

أكد رودريجو هيرنانديز "رودري"، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا، على أن اللاروخا يلقى دعمًا من الجميع، قبل مواجهة مالطة، على ملعب رامون دي كارانزا.

المنتخب الإسباني سيواجه منتخب مالطة، مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة السادسة، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

لاعب منتخب إسبانيا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لعبت في ملعب رامون دي كارانزا، وأمتلك ذاكرة كبيرة، ونريدها أن تكون حفلة، ونريد أن نحقق الفوز".

رودري تابع: "أكتشف نفسي، واللعب في مركز الارتكاز يحتاج إلى وقت طويل من أجل التكيف، وبمرور الوقت سأكون قادرًا على اللعب بشكل مثالي".

رودريجو واصل: "اللعب بشكل أساسي يتطلب في قدرتي والأمر ليس له علاقة بالعمر، فالبرغم ن أنني أمتلك قليلًا من المباريات، ولكن أسلوب اللعب يجعلني استطيع أن أشارك في هذا المركز، وأحاول أن أتتعلم، وأشعر بأنني أزداد خبرة كل يوم".

لاعب مانشستر سيتي تحدث عن زميله بالمنتخب داني أولمو: "لاعب رائع ولديه القدرة على التجاوز، وسيكون له دورًا معنا، ونحن بحاجة له".

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وتحدث رودري عن تجربته مع أتلتيكو مدريد، حيث قال: "أتمنى أن يحتفظوا بذكرى طيبة لي، وقدمت كل ما استطعت لهم، وكان عامًا رائعًا تطورت معهم".

وعن ملعب واندا متروبوليتانو، قال رودري: "هو ملعب خاص جدًا بالنسبة لي، ونواجه هذه المباريات بأقصى درجات الجدية، للإعداد لكأس أوروبا، ومن المهم أن نقدم أداء طيب خلال مشاركتنا في اليورو".

وأنهى رودري تصريحاته متحدثًا عن جوارديولا، حيث قال: "لا استطيع أن أخبرك ماذا يفعل، كيف لا استطيع أن أحبه وهو يحبني، بالطبع لم يكن من أولوياتي، وهو أكثر من مشروع، اليوم أنا سعيد جدًا، لأنه مدربنا، وأحاول أن أساعده".

المنتخب الإسباني يتصدر المجموعة السادسة، التي يقع فيها السويد ورومانيا والنرويج ومالطة وجزر فاروه، حيث استطاع أن يحسم الصعود إلى يورو 2020.