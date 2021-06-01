موعد مباراة ألمانيا ضد الدنمارك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب ألمانيا ضد منتخب الدنمارك الودية الاستعدادية ليورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل استاد تيفولي تيرول، أولى مباريات المنتخب الألماني، الاستعدادية لبطولة يورو 2020، والتي سيواجه فيها نظيره الدنماركي قبل انطلاق البطولة بعد اقل من 10 أيام.

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة السادسة، والمعروفة باسم مجموعة الموت، والتي تضم فرنسا، والمجر بالإضافة إلى منتخب البرتغال.

بينما يلعب المنتخب الدنماركي في المجموعة الثانية من البطولة، والتي تضم كل من بلجيكا، وفنلندا، بالإضافة إلى روسيا.

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة ألمانيا والدنمارك الودية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة يورو 2020.

ما هو موعد مباراة ألمانيا والدنمارك؟

موعد مباراة ألمانيا والدنمارك، هو الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021، على ملعب تيفولي تيرول في النمسا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والدنمارك؟

ستذاع مباراة ألمانيا ضد الدنمارك الودية على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS PREMIUN 3.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ألمانيا - الدنمارك الأربعاء 2 يونيو 2021،

21 شوال 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUN 3. تيفولي تيرول

تشكيل ألمانيا المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

مانويل نوير

كولسترمان – ماتس هوملز – جونتر – إيمري تشان

جوريتسكا – توني كروس – يوشوا كيميتش

جنابري – مولر – ساني

تشكيل الدنمارك:

التشكيل| 4-2-3-1

كاسبر شمايكل

دانييل فاس – سيمون كيير- أندريسن – ماهلي

إيميل هوبييرج – ديلاني

بولسين – إريكسن – أولسن

برايثوايت