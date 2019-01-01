موعد مباراة ألمانيا القادمة ضد الأرجنتين الودية الدولية

تعرف على موعد مباراة منتخب ألمانيا ضد منتخب الأرجنتين في الودية الدولية، والتي ستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك

محمد مصطفي

يفتح ملعب سيجنال إيدونا بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ألمانيا والأرجنتين يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 10 صفر 1441 هجريًا، وذلك في الودية الدولية.

حقق المنتخب الألماني انتصارًا هامًا بهدفين دون رد على أيرلندا الشمالية، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبهذه النتيجة، يحتل المانشافت صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث استهل مسيرته في التصفيات الحالية بأربعة انتصارات وخسارة وحيدة امام المنتخب الهولندي بنتيجة (4-2). وقد خاض الماكينات الألمانية مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام صربيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

علي الجانب الآخر، حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على حساب نظيره المكسيكي برباعية تظيفة، في الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ألادودومي، وقد حقق راقصو التانجو المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف امام منتخب .تشيلي

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موعد مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة

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