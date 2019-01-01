لوف: لاعبو ألمانيا في مرحلة التعلم

المدير الفني للمنتخب الألماني يعتقد أنه يجب على فريقه تحسين نفسه بشكل أفضل من هذا

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، أن فريقه مازال في مرحلة التعلم، وعليه كسب المزيد في المراحل القادمة.

وحقق المنتخب الألماني، الفوز على حساب نظيره ايرلندا الشمالية، بهدف نظيف في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو القادم.

وقال لوف في تصريحات عقبت المباراة: "لقد كانت مباراة عصيبة جدا اليوم، كان يجب علينا الفوز فيها، ولم ندخل إلى الأجواء بالشكل المطلوب، قدم لاعبو ايرلندا مباراة رائعة هم لاعبون شجعان".

وواصل: "بين شوطي المباراة تحدثت مع اللاعبين، وتحسن الأداء قليلاً الشوط الثاني تسجيلنا للهدف جعلنا نهدئ قليلاً، كنا نريد تسجيل الهدف الثاني، يجب على اللاعبين كسب المزيد من الخبرة نحن في مرحلة التعلم".

وحول بعض لاعبي فريقه اليوم، قال لوف: "تيمو فيرنر تحسن كثيراً عن مباراة هولندا الماضية، بينما قدم جنابري مباراة رائعة، ليس فقط أمام المرمى، بل أصبح لاعباً مهما بالنسبة لنا، مستوه دائماً في تزايد".