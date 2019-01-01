موعد مباراة ألمانيا ضد إستونيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
عمر خليل
يحل منتخب ألمانيا ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب إستونيا على ملعب لي كوك آرينا، في المباراة المقرر لها يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019 ميلاديًا، 14 صفر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.
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المباراة
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الملعب
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الموعد
|الحكم
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القناة الناقلة
|إستونيا - ألمانيا
|لي كوك آرينا
|الأحد 13 أكتوبر 2019 ،
14 صفر 1441،
20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية
|لم يحدد بعد
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الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا
سيخوض المنتخب الألماني مباراة إستونيا بغيابات عديدة تتمثل في تيمو فيرنر المهاجم الأساسي للمانشافت وفريق لايبزيج وماتياس جينتر قلب الدفاع الذي أُصيب مع فريقه بوروسيا مونشنجلادباخ بكسر في الكتف وتوني كروس نجم ريال مدريد للإصابة في العضلة الضامة.
بينما تشهد قائمة المانشافت وصول للثنائي سيباستيان رودي صاحب الخبرة الدولية، مع مشاركة أولى للمدافع المتألق روبن كوخ مدافع فرايبورج بينما خرج يوناس هيكتور الظهير الأيسر للإصابة أيضًا.
سيعتمد المدرب يواخيم لوف على الطريقة التي يلعب بها دائمًا، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:
تصفيات يورو 2020 | مواعيد المباريات وترتيب المجموعات
التشكيل | 4-2-3-1
مانويل نوير
مارسيل هالشتنبرج جوناثان تاه نيكلاس زوله لوكاس كوليسترمان
إلكاي جوندوجان جوشوا كيميش
سيرجي جنابري ماركو رويس جوليان براندت
لوكا فالدشيمت
التشكيل المتوقع لمنتخب إستونيا:
التشكيل | 4-2-3-1
سيرجي ليمبتس
تينيستي كلافان تام كين كالاستي
كارول ميتس إينسالو
زينجوف كايت أوجاما
سورجا