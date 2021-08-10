موعد مباراة أبها ضد الشباب في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أبها ضد الشباب في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي الشباب ضيفًا على أبها، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

الشباب في الموسم الماضي، قدم مستويات جيدة وكان منافسًا على اللقب في فترات طويلة من الموسم، ويريد مواصلة ما بدأه الموسم الماضي، ويحاول الفوز باللقب الثمين هذا الموسم، بعد احتلال المركز الثاني في الدوري بالموسم المنصرم.

وعلى الجانب الآخر الموسم الماضي كان صعبًا على أبها، ونجا من الهبوط بصعوبة بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط، ويريد هذا الموسم تحسين الأوضاع وبداية السباق بنتيجة إيجابية أمام الليوث.

من هم اللاعبون الأجانب في قوائم الدوري السعودي 2021-22؟

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة أبها والشباب في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة أبها ضد الشباب؟

موعد مباراة أبها ضد الشباب هو يوم الخميس القادم 12 أغسطس 2021، الموافق 4 محرم 1443 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة والربع بتوقيت السعودية، السادسة والربع بتوقيت مصر

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والشباب؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أبها - الشباب الخميس 12 أغسطس 2021،

4 محرم 1443،

19:15 السعودية، 18:15 مصر SSC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

التشكيل المتوقع لنادي الشباب

التشكيل | 4-4-2

مروان الحيدري

فواز الصقور - أحمد شراحيلي - إيجور - متعب الحربي

حسن القحطاني - إيفر بانيجا - عبد الإله الشمري - سيباستياو جونيور

نواف العابد - أوديون إيجالو