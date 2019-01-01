كأس السوبر الإيطالي 2019-20 الموعد، القنوات الناقلة والملعب المستضيف

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الإيطالي 2019-20 بين يوفنتوس ولاتسيو، الموعد، القنوات الناقلة والأبطال السابقين للبطولة

أحمد جمال

أنتهى عام تنافسي إيطالي قوي لموسم 2018-19 ليُحدد لنا طرفي المنافسة على بطولة أخرى في إيطاليا وهي كأس السوبر الإيطالي 2019، وهي النسخة الـ32 من البطولة التي بدأت في 1988، والتي يستعد فيها يوفنتوس بطل الدوري في الموسم الماضي لمواجهة لاتسيو الفائز ببطولة كأس إيطالياً في الموسم السابق للتنافس على بطولة هامة لعشاق الكرة الإيطالية منذ أن تم تنظيمها وحتى الأن.

وكما جرت العادة في السنوات الآخيرة الماضية بناءاً على قرارات الاتحاد الإيطالي أن تُقام المباراة خارج إيطالياً لزيادة القاعدة الجماهيرية لدى الفرق ولأغراض تسويقية آخرى، وقد وقع الأختيار على استاد جامعة الملك سعود بالسعودية ليستضيف هذا الحدث الهام والذي لن يكون الأول من نوعة الذي يُقام على الأراضي السعودية، حيث استضافوا كأس سوبر إيطاليا في العام الماضي بجدة.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي 2019، ما هي القنوات الناقلة؟ ومن هم الأبطال التاريخيين للبطولة؟ وأكثر من ذلك.

اقرأ أيضاً.. دي تشيليو: سننتقم من لاتسيو في السوبر الإيطالي

موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي 2019

يُلعب نهائي كأس السوبر الإيطالي 2019 على مباراة واحدة كما جرت العادة بين بطل الدوري وبطل الكأس للموسم الماضي، وسيفتح استاد جامعة الملك سعود بالسعودية أبوابه لاستضافه المباراة التي ستجمع بين يوفنتوس كبطلاً للسيري آ في 2018-19 ضد لاتسيو بصفتة بطل كأس إيطالياً في نفس الموسم.

اقرأ أيضاً.. السعودية على موعد مع استضافة السوبر الإيطالي للعام الثاني تواليًا

موعد مباراة كأس كأس السوبر الإيطالي 2019:

المباراة الموعد الملعب يوفنتوس - لاتسيو الأحد 22 ديسمبر 2019 ميلادياً،

25 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

18:45 مصر، 19:45 السعودية استاد جامعة الملك سعود

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر الإيطالي 2019؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تمتلك قنوات KSA SPORTS السعودية حقوق بث مباراة كأس السوبر الإيطالي 2019 بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر الإيطالي 2019:

المباراة الموعد القنوات الناقلة يوفنتوس - لاتسيو الأحد 22 ديسمبر 2019 ميلادياً،

25 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

18:45 مصر، 19:45 السعودية KSA SPORTS

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطية مباشرة ولحظة بلحظة لكافة أحداث وكواليس مباراة كأس السوبر الإيطالي 2019، وستبدأ فعالياته قبل انطلاق صافرة بداية المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة البث المباشر بالفيديو عبر الإنترنت تغطية النسخة العربية لموقع جول يوفنتوس - لاتسيو beIN CONNECT أضغط هنا للدخول لصفحة البث

من هم الأبطال السابقين لكأس السوبر الإيطالي؟

كما جرت العادة في إيطاليا فإن يوفنتوس دائماً ما يكون في الطليعة عندما يكون الحديث عن كرة القدم الإيطالية محلياً، فالبيانكونيري لم يكن الأكثر تحقيقاً للقب فقط بل أيضاً الأكثر هزيمة في مباريات كأس السوبر، فالسيدة العجوز تمتلك ثماني ألقاب من 14 نسخة نافس فيها على اللقب.

يأتي نادي ميلان العريق والغائب عن منصات التتويج في السنوات الآخيرة كوصيف، حيث حقق اللقب في 7 مناسبات سابقة، ثم نرى الوجه الآخر لمدينة ميلانو والذي يتمثل في الإنتر برصيد 5 ألقاب، لتظل مدينة ميلانو هي عاصمة كرة القدم الإيطالية الحقيقية.

الأبطال السابقين لكأس السوبر الإيطالي: