متى موعد كأس آسيا 2023؟ وما هي المنتخبات المتأهلة ونظام البطولة؟

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا 2023، متى تبدأ وتنتهي البطولة؟ الفرق المتأهلة موعد القرعة والقنوات الناقلة والأبطال السابقون وأكثر..

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع نسخة جديدة من كأس آسيا في عام 2023، وهي نسخة منتظرة لتطور المستويات الآسيوية في السنوات الأخيرة.

اقتربت التصفيات المجمعة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 من الانتهاء، وقد ضمنت عدد من المنتخبات بالفعل التواجد في البطولة، فيما يُنتظر حسم عدد المنتخبات المقاعد المتبقية.

وفي هذا التقرير، نتعرف على كل يخص كأس آسيا 2023؟ الموعد ونظام البطولة والمنتخبات المتأهلة وأكثر.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هو موعد كأس آسيا 2023؟

سيقام كأس آسيا 2023 في الفترة بين 16 يونيو إلى 16 يوليو 2021، أي أنه سيستمر شهر كامل.

أقيمت النسخة الأخيرة في 2019 في الشتاء، حيث أقيمت في الفترة بين 5 يناير إلى 1 فبراير في ذلك العام.

أين يقام كاس آسيا 2023؟

ستقام كأس آسيا 2023 في الصين، وقد خُصص لها 10 ملاعب في 10 مدن مختلفة في أنحاء البلاد.

الملعب السعة المدينة ستاد عمال بكين الجديد 70,161 بكين ستاد تيدا 36,390 تيانجين ستاد بودونج 37,000 شنجهاي ستاد شونجكينج 60,000 شونجكينج ستاد شينجدو 57,087 شينجدو ستاد شيان 59,000 شيان ستاد داليان 63,000 داليان ستاد كينجداو 52,800 كينجداو ستاد شيامن 60,041 شيامن ستاد سوزو كونشان 45,000 سونزو

ما هو نظام كأس آسيا 2023؟

يشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا، سيتم تقسيمهم على 6 مجموعات في كل مجموعة 4 منتخبات.

يتأهل عن كل مجموعة المتصدر والوصيف مباشرةً لدور 16، وسيلحق بهم أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث في مجموعاتها.

بقية مباريات البطولة ستلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وذلك حتى النهائي الذي سيلعب في 16 يوليو 2023.

ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023؟

تأهلت 5 منتخبات حتى الآن لكأس آسيا 2023 بجانب الصين المستضيف، وهي اليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا.

المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023 الصين اليابان سوريا قطر كوريا الجنوبية أستراليا

سيتأهل 12 منتخبًا من التصفيات المجمعة لكأس آسيا 2023، وسيدخل عدد من المنتخبات الدور الثالث من تصيفات كأس آسيا.

يتكون هذا الدور من 6 مجموعات في كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل عن كل مجموعة المتصدر والوصيف، ليكتمل بذلك نصاب الـ24 منتخبًا.

ما هو موعد قرعة كأس آسيا 2023؟

لم يتحدد حتى الآن موعد قرعة كأس آسيا 2023، لكننا بالتأكيد بعيدون عنها حيث أن الدور الثالث للتصفيات لم يبدأ بعد.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد القرعة مع انتهاء الدور الثالث وتحديد جميع المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023.