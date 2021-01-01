موعد قرعة كأس العرب للمنتخبات 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021 والمقرر أن تقام على الأراضي القطرية، وما هي القنوات الناقلة؟ وما هي المنتخبات المشاركة؟

تركيز كبير ينصب من وسائل الإعلام والجماهير من المحيط إلى الخليج على بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021، والتي ستستقبلها قطر.

البطولة باتت تحمل الطابع الرسمي بعد تصديق الاتحاد الدولي "فيفا" عليها وهذا من شأنه أن يزيد من حجم الإثارة والندية بجانب التنافسية الطبيعية بين العرب، وخاصةً أيضًا مع اكتظاظ المنتخبات بلاعبين من الطراز العالمي يتوقع مشاركتهم جميعًا في هذا المحفل.

ومن جهة أخرى تُعد بطولة كأس العرب استعدادًا مثاليًا لقطر لاستضافة كأس العالم 2022، وفرصة مهمة لإثبات مدى تطور البنية التحتية في البلاد قبل الحدث العالمي الأهم.

البطولة ستقام بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا تبدأ في الأول من ديسمبر وتنتهي في 18 من الشهر نفسه، ولم يتم إيضاح نظام البطولة حتى اللحظة.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد القرعة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد قرعة كأس العرب للمنتخبات 2021؟

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن إقامة قرعة كأس العرب للمنتخبات يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، الموافق 15 رمضان 1442 هجريًا.

دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة الدوحة سيستقبل فاعليات القرعة، على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2021؟

ستقام بطولة كأس العرب 2021 بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا.

وستكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وستشهد البطولة مشاركة 3 منتخبات لأول مرة في تاريخها بالبطولة العربية وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس العرب 2021؟

من المقرر أن يتم نقل القرعة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي "فيفا" بموقع يوتيوب.

لم يتم الإعلان إذا ما سيتم نقل البطولة عبر أحد القنوات الأخرى، مع توقعات بأن تنقلها بي إن سبورتس كالعادة.