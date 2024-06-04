تعرف على موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة في النسخة الجديدة من البطولة ...

يقترب انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 في حلة جديدة تزدان بها البطولة الأوروبية الأقوى على الإطلاق.

النسخة الجديد تشهد وجود 36 فريقًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 لحساب الأدوار التمهيدية ودور المجموعات والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ما موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

سيتم في البداية إجراء قرعة للدور التأهيلي الأول يوم 18 يونيو 2024، ثم قرعة الدور التأهيلي الثاني يوم 19 يونيو 2024 ثم الملحق التأهيلي الثالث يوم 22 يوليو 2024، ثم مرحلة الإقصائيات التأهيلية يوم 5 أغسطس 2024.

بعد ذلك تقام قرعة دور المجموعات الذي سيأتي بنظام الدوري وفقًا لـ 4 تصنيفات، يوم 29 أغسطس 2024.

الحدث الموعد قرعة الدور التأهيلي الأول لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 الثلاثاء 18 يونيو 2024 قرعة الدور التأهيلي الثاني لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 الأربعاء 19 يونيو 2024 قرعة الدور التأهيلي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 الإثنين 22 يوليو 2024 قرعة الإقصائيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 الإثنين 5 أغسطس 2024 قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 الخميس 29 أغسطس 2024

ما القنوات الناقلة لقرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

يتم إذاعة قرعة الأدوار المختلفة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الخميس 29 أغسطس 2024 UEFA YouTube beIN Sports

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ما النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

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ما نظام المشاركة الجديد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟ وما هي الفرق المشاركة؟

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا سيشهد مشاركة 36 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

32 فريقٌا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي.

4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قارياً.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

- مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة).

ما نظام التأهل في دوري أبطال أوروبا الجديد 2024-2025؟

تتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

من كل بلد أوروبي كبير، ضمنت بعض الفرق مقاعدها في البطولة نسخة 2024-2025، ففي إسبانيا ضمن كل من ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا وأتلتيكو مدريد مقاعدهم، وفي إنجلترا ضمن آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا، وفي إيطاليا ضمن إنتر وميلان وبولونيا وروما ويوفنتوس، بجانب بطل اليوربا ليج أتالانتا.

وفي الجدول التالي نستعرض لكم الأندية التي ضمنت الوصول إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وتصنيفهم

تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

الأول الثاني الثاني أو الثالث الثالث الثالث أو الرابع الرابع غير محدد مانشستر سيتي باير ليفركوزن شاختار/ فرانكفورت فينورد سلتيك شتورم جراتس 5 فائزين من مرحلة الإقصاء (أبطال) بايرن ميونخ أتلتيكو مدريد ميلان سبورتنج لشبونة موناكو بريست فائزان من مرحلة الإقصاء ( غير أبطال) ريال مدريد أتالانتا أيندهوفن أستون فيلا باريس سان جيرمان يوفنتوس بولونيا ليفربول بنفيكا جيرونا إنتر ميلان آرسنال شتوتجارت بوروسيا دورتموند كلوب بروج لايبزيج برشلونة

متى يبدأ دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تبدأ جولات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 يوم 17 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم 29 يناير 2025، والمواعيد تأتي على النجو التالي:-