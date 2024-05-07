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20221030 Champions League trophyGetty Images
أحمد مجدي

ما الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

دوري أبطال أوروبابرشلونةريال مدريدمانشستر سيتيآرسنالليفربولميلانإنترباير ليفركوزنبايرن ميونخشتوتجارتلايبزيغبوروسيا دورتموندسبورتنج لشبونةباريس سان جيرمانموناكوبي إس في آيندهوفنفينوورد

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ومن الذي ضمن الوصول إلى "ذات الأذنين"؟

دائمًا ما يترقب مشجعو كرة القدم حول العالم انطلاق إحدى أهم البطولات في عالم الساحرة المستديرة وهي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد موسم مميز ومثير حفل بالمفاجآت في مسابقة 2023-2024، آن الأوان ليتطلع الكل إلى المسابقة المرتقبة في 2024-2025.

مع تنامي الصراع بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من ناحية، وكبار أوروبا من الأندية من أجل مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لا يبدو مردوده جيدًا من ناحية الاتحادات القارية والمحلية بل والاتحاد الدولي، تم اقتراح نظام جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، أهم البطولات على مستوى الأندية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولذلك تم استحداث نظام جديد للبطولة على أن يتم العمل به بدءًا من موسم 2024-2025، أي في النسخة بعد التالية من المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ومن الذي ضمن التأهل رسميًا إلى دور المجموعات من البطولة.

ما النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

ما نظام المشاركة الجديد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟ وما هي الفرق المشاركة؟

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا سيشهد مشاركة 36 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

  • 32 فريقٌا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي.

  • 4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

  • - مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قارياً.

  • - مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

  • - مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة).

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

من كل بلد أوروبي كبير، ضمنت بعض الفرق مقاعدها في البطولة نسخة 2024-2025، ففي إسبانيا ضمن كل من ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا مقاعدهم، وفي إنجلترا ضمن آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول، وفي إيطاليا ضمن إنتر ميلان وإي سي ميلان حتى الآن.

وفي الجدول التالي نستعرض لكم الأندية التي ضمنت الوصول إلى وري أبال أوروبا 2023-2024

#الفريقالبلد
1آرسنالإنجلترا
2مانشستر سيتيإنجلترا
3ليفربولإنجلترا
4صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزيإنجلترا
5ريال مدريدإسبانيا
6برشلونةإسبانيا
7جيروناإسبانيا
8صاحب المركز الرابع في الدوري الإسبانيإسبانيا
9إنتر ميلانإيطاليا
10إي سي ميلانإيطاليا
11صاحب المركز الثالث في الدوري الإيطاليإيطاليا
12صاحب المركز الرابع في الدوري الإيطاليإيطاليا
13صاحب المركز الخامس في الدوري الإيطاليإيطاليا
14باير ليفركوزمألمانيا
15بايرن ميونخألمانيا
16بوروسيا دورتموندألمانيا
17شتوتجارتألمانيا
18لايبزيجألمانيا
19باريس سان جيرمانفرنسا
20موناكوفرنسا
21صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسيفرنسا
22فينووردهولندا
23بي إس في أيندهوفنهولندا
24سبورتنج لشبونةالبرتغال
25بطل الدوري البلجيكيبلجيكا
26بطل الدوري التركيتركيا
27بطل الدوري التشيكيالتشيك
28بطل دوري أبطال أوروبا أو من يستبدله حال تأهله مسبقًا-
29بطل الدوري الأوروبي أو من يستبدله حال تأهله مسبقًا-
30فائز من المراحل الإقصائية (أبطال)-
31فائز من المراحل الإقصائية (أبطال)-
32فائز من المراحل الإقصائية (أبطال)-
33فائز من المراحل الإقصائية (أبطال)-
34فائز من المراحل الإقصائية (أبطال)-
35فائز من المراحل الإقصائية (غير أبطال)-
36فائز من المراحل الإقصائية (غير أبطال)
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