موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، وما هي القنوات الناقلة وأين تقام؟ وما هي المنتخبات المتأهلة؟

يعيش عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم صيفًا ساخنًا، ليس فقط للبطولات القارية على غرار يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021، لكن لاشتعال التصفيات المؤهلة للمونديال.

اقتربت تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا في دورها الثاني من الانتهاء، وقد ضمن عدد من المنتخبات التأهل للدور الثالث وكأس آسيا 2023.

فما هو موعد قرعة الدور الثالث في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022؟ جول ينقل لك كل ما تريد معرفته عنها.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هو موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

موعد قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا هو يوم الخميس 24 يونيو 2021 الموافق 14 ذو القعدة 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق الحفل في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت السعودية، 11 صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما هو نظام قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

يتأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا 12 منتخب، يتم توزعيهم على مجموعتين، وتتكون كل مجموعة من 6 منتخبات.

سيصعد متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى كأس العالم مباشرةً، فيما سيدخل صاحبي المركز الثالث الدور الرابع.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة للدور الثالث على 6 أوعية، يتواجد في كل وعاء منتخبين حسب تصنيفهما في شهر مايو 2021.

ما هي المنتخبات المتأهلة للدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

حتى الآن ضمنت 4 فرق التأهل للدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022، وهي سوريا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

المجموعة المتصدر الوصيف "أفضل 5" منتخبات متأهلة لم تحسم مركزها الأولى سوريا - - الثانية أستراليا - - الثالثة - - - الرابعة - - - الخامسة قطر - - السادسة اليابان - - السابعة - - - الثامنة - - كوريا الجنوبية

ضمن المنتخب القطري التأهل لكأس العالم 2022 باعتباره البلد المستضيف، لكنه يخوض التصفيات للإعداد للمونديال ولا تحتسب نتائجه.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على يوتيوب قرعة تصفيات كأس العالم 2022 على الهواء مباشرة.

لم تعلن أي قناة عن بث قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا في دورها الثالث، لكن عادةً تذاع المحافل الآسيوية المماثلة على شاشة بي إن سبورتس.

ما هي مواعيد مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

ستنطلق مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا في 2 سبتمبر 2021، وستنتهي في 29 مارس 2022.