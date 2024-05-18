ما موعد بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2024-2025..

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أصبح دوري روشن السعودي أحد أشهر البطولات ليس فقط في الوطن العربي، لكن في العالم أجمع، ليس فقط بسبب استقطاب البرتغالي كريستيانو رونالدو والعديد من النجوم العالميين إلى المسابقة لكن أيضًا لما يتمتع به الدوري من منافسة شرسة بين فرقه على اللقب.

نسخة 2023-2024 من دوري روشن السعودي كانت من نصيب الهلال بعد منافسة مع النصر انتهت قبل 3 جولات من الحسم.

ومع نهاية الموسم المثير، تعرف على موعد بداية دوري روشن السعودي 2024-2025، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2024-2025، ومن هي الأندية التي هبطت والأندية التي صعدت إلى دوري روشن؟

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

متى يبدأ دوري روشن السعودي 2024-2025؟

كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

الأمر بات شبه رسمي، وبات الاستقرار شبه مؤكد على تحديد يوم 22 أغسطس 2024 موعدًا لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.

ولم يتم الإعلان عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2024، إلا إذا تسبب التوقف المتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج والذي يتوقع أن يصل إلى 27 يومًا في زيادة مدة الموسم.

البطولة البداية دوري روشن السعودي 2024-2025 الخميس 22 أغسطس 2024

ما هي الفرق السعودية المتأهلة لدوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025؟

وفقًا للبطولة المستحدثة الجديدة وهي بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة" والتي تنطلق موسم 2024-2025 وبها أفضل 24 ناديًا في الفارة، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم لأول نسخة، فإن هناك 3 مقاعد مباشرة تأتي من دوري روشن السعودي.

بالتالي ضمن كل من الهلال والنصر المشاركة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025، بصفتهم أصحاب المركزين الأول والثاني في هذا الموسم.

بينما من المرجح أن يرافقهم الأهلي إلى المسابقة وهو الذي يحتاج 3 نقاط فقط من 3 مباريات كي يضمن المركز الثالث في دوري روشن 2023-2024.

ما هي الفرق السعودية المتأهلة لدوري أبطال آسيا 2 2024-2025؟

تم استحداث بطولة جديدة وهي دوري أبطال آسيا 2، ويشارك بها من السعودية رابع دوري روشن وسط منافسة بين كل من التعاون والاتحاد والاتفاق يبدو أنها ستستمر حتى الجولة الأخيرة.

ما هي الفرق الهابطة إلى دوري يلو السعودي 2024-2025؟

موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي سيشهد هبوط 3 فرق إلى وري يول، وفريق الحزم أول الهابطين، بينما تشتعل المنافس على الهروب من الهبوط بين عدد آخر من الفرق.

ما هي الفرق الصاعدة إلى دوري روشن السعودي 2024-2025؟

من أجل تغيير نظام دوري روشن السعودي بداية من الموسم المقبل، من المقرر أن تصعد أربعة أندية من دوري يلو.

الأهلي كان أول من حسم التأهل إلى دوري روشن السعودي ثم الأخدود وبعدها أكد الحزم والرياض تواجدهما في الدرجة الأولى

الفرق الصاعدة الفرق الهابطة القادسية الحزم - - - -

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