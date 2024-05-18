ما موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025..

تعد بطولة الدوري الإنجليزي واحدة من البطولات الجماهيرية الكبرى على الصعيد الأوروبي، ويتنافس دائمًا العديد من العمالقة للحصول على اللقب إضافة إلى أندية أخرى تتنافس بين الحين والآخر.

نسخة 2023-2024 من الدوري الإسباني شهدت منافسة ضارية بين كل من مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول لم تكتب نهايتها حتى الجولة الأخيرة.

ومع نهاية الموسم المثير، تعرف على موعد بداية الدوري الإنجليزي 2024-2025، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ومن هي الأندية التي هبطت والأندية التي صعدت إلى الدوري الإنجليزي؟.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

متى يبدأ الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

حددت رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق موسم 2024-2025 من يوم السبت 17 أغسطس، بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقتي اليورو والأولمبياد وبعد 90 يومًا بالتمام والكمال من انتهاء موسم 2023-2024.

كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإنجليزي سيكون يوم الأحد 25 مايو 2025.

البطولة البداية النهاية الدوري الإسباني 2024-2025 السبت 17 أغسطس 2024 الأحد 25 مايو 2025

ما هي الفرق الإنجليزية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

4 مثاعد للكرة الإنجليزية ستحضر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وقد تم الوقوف عليها جميعًا بالفعل.. وهي مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول وأستون فيلا،

مانشستر سيتي آرسنال ليفربول أستون فيلا

ما هي الفرق الهابطة إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "التشامبيونشيب؟"

موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي سيشهد هبوط 3 فرق إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، وفريقا بيرنلي وشيفيلد يونايتد كانا أول الهابطين، وينتظر أن يلحق بهما لوتون تاون ش إلا في حالة حدوث معجزة.

ما هي الفرق الصاعدة إلى الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

حسم كل من ليستر سيتي وإبسويتش تاون الصعود رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي على تأهل الفريقين صاحبي المركز الأول والثاني في التشامبيونشيب إلى البريمييرليج، بينما يخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس دورة رباعية لحسم المقعد الثالث.