تعرف على موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد. وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

مع انتهاء كل كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، تتوجه أذهان متابعي الفريقين إلى سؤال واحد فقط: متى موعد الكلاسيكو القادم؟.

هذا الموسم سيشتمل على لقاء آخر لحساب الدوري الإسباني نستعرض لكم كل التفاصيل الخاصة به عبر السطور التالية.

لكن قد يجد جديد في المواعيد الخاصة بالكلاسيكو، إذ قد يلتقي الفريقان في نهائي السوبر الإسباني وحينها سيكون موعد الكلاسيكو القادم في شهر يناير 2024.

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم 21 أبريل 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولم يحدد إلى الآن موعد إقامة المباراة بشكل تفصيلي، في انتظار أعلان رابطة الدوري الإسباني قبلها بوقت كافٍ.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة ريال مدريد وبرشلونة على شاشتها.

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