الدوري الإسباني 2019-20 | متى يبدأ وينتهي الموسم الجديد؟ وما هو موعد الكلاسيكو وديربي مدريد؟

قبل أكثر من شهر من بداية الموسم الجديد، يطلعكم جول على موعد بداية ونهاية الدوري الإسباني 2019-2020، ومواعيد الكلاسيكو وديربي مدريد

تمكن فريق برشلونة من الحفاظ على لقب الدوري في موسم 2018-19 والفوز به بسهولة ليتوج بالبطولة للمرة رقم 26 في تاريخه، مستغلاً حالة التخبط الكبيرة التي يمر بها الغريم ريال مدريد وكذلك التراجع الكبير في مستوى أتلتيكو مدريد وعدم وجود أي فريق آخر غيرهما قادر على مقارعة العملاق الكتالوني على الصعيد المحلي في العامين الماضيين منذ مجئ مدرب بلباو السابق "إرنيستو فالفيردي"

من المتوقع أن تكون هناك ردة فعل قوية من جانب الملكي الذي لم تتحسن نتائجه حتى مع عودة زين الدين زيدان، وبات من الواضح أن الفريق بحاجة إلى الكثير من الصفقات الهامة لاستعادة رونقه مجدداً، وهو ما انتبه له فلورينتينو بيريز فدخل سوق الانتقالات الصيفية وجلب العديد من الأسماء القوية أبرزها إيدين هازارد نجم تشيلسي.

نفس الحال بالنسبة لأتلتيكو مدريد خاصةً وأن نجم الفريق "جريزمان" أعلن عن رحيله في الصيف المقبل، ليضع سيميوني في ورطة لأن صفقاته الهجومية مؤخراً باءت بالفشل، لكن التشولو اتجه نحو البرتغال بحثاً عن الخليفة الشرعي لكريستيانو رونالدو جواو فليكس، ونجح في ضمه بمقابل مادي قياسي.

في هذا التقرير، سيأخذكم جول في جولة قصيرة للتعرف على موعد بداية الموسم الجديد المُنتظر، وما هو موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد؟ وما هو موعد ديربي مدريد المتوقع أن يكون قوياً جداً في الموسم القادم؟

متى يبدأ الدوري الإسباني لموسم 2019-20؟ ومتي ينتهي؟

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في 4 يوليو 2019 مواعيد بدء وانتهاء الموسم الجديد من الدوري الإسباني، وستكون البداية في 18 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 17 ذو الحجة 1440 هجرياً، أما الأسبوع الأخير فسيكون في 24 مايو 2020 ميلادياً، 1 شوال 1441 هجرياً.

سيشهد الموسم الجديد من الليجا غياب الثلاثي رايو فاييكانو، جيرونا وويسكا عن المنافسة بعد هبوطهم إلى دوري الدرجة الثانية، وسيشهد عودة الثلاثي أوساسونا ومايوركا وغرناطة من جديد.

كما هي العادة في إسبانيا، ستكون هناك فترة عطلة شتوية تبدأ مع فترة الاحتفال بأعياد الكريسماس يوم 25 ديسمبر 2019 على أن تستمر لمدة أسبوعين على أقل تقدير، ليستغل كل اللاعبين تلك الأجازة من أجل قضاء ذلك الوقت مع عائلاتهم والاسترخاء قليلاً من كرة القدم من أجل إكمال الموسم بنفس الهمة والنشاط ومحاولة تقليل فرصة التعرض للإصابات بقدر الإمكان.

ستكوننسخة الموسم المقبل من الدوري الإسباني هي النسخة رقم 89 في تاريخ الدوري الذي يملك ريال مدريد الرقم القياسي في مرات الفوز به بواقع 33 لقباً، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه وغريمه الأزلي فريق برشلونة، والذي سيسعى لمواصلة السيطرة وتقليص الفجوة أكثر فأكثر، وفي المركز الثالث يأتي أتلتيكو مدريد والذي توج بالدوري 10 مرات فقط طيلة تاريخه.

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مواعيد بداية وانتهاء الدوري الإسباني 2019-20:

موعد بداية الدوري الإسباني موعد انتهاء الدوري الإسباني الأحد 18 أغسطس 2019،

17 ذو الحجة 1440 الأحد 24 مايو 2020، 1 شوال 1441

ما هو موعد الكلاسيكو في الدوري الإسباني 2019-20؟

سيشهد الدوري الإسباني كما هو معتاد نسختين من الكلاسيكو هذا الموسم، وستكون نسخة الدور الأول في الكامب نو يوم الأحد 27 أكتوبر 2019 ميلادياً، 28 صفر 1441 هجرياً، أما النسخة الثانية فسيحتضنها بالطبع سانتياجو بيرنابيو يوم الأحد 1 مارس 2020 ميلادياً، 6 رجب 1441 هجرياً.

ستشهد المباراة الأكثر متابعةً على صعيد الفرق في العالم في السنوات الأخيرة تواجد أسماء جديدة ونجوم قوية، أبرزهم إيدين هازارد الوافد الجديد لريال مدريد، أما بالنسبة لبرشلونة فمن المتوقع أن يتواجد من طرفه في الكلاسيكو النجمين جريزمان ونيمار القريبين جداً من الانضمام للكامب نو.

موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد:

المباراة الموعد الملعب برشلونة - ريال مدريد الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441 كامب نو ريال مدريد - برشلونة الأحد 1 مارس 2020، 6 رجب 1441 سانتياجو بيرنابيو

ما هو موعد ديربي مدريد في الدوري الإسباني 2019-20؟

ستكون النسخة الأولى من ديربي مدريد في الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الأحد 29 سبتمبر 2019 ميلادياً، 30 محرم 1441 هجرياً، وسيستضيفها الواندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس، أما النسخة الثانية ستكون يوم الأحد 2 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 8 جمادى الآخرة 1441 هجرياً.

موعد ديربي مدريد في الدوري الإسباني 2019-20: