ما هو موعد الإصدار المبكر من فيفا 20؟ وكيف تحصل عليه؟

بالنسبة لأولئك الذين لا يمكنهم الانتظار حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، هناك طريقة للاستمتاع بلعبة فيفا 20 مبكرًا، فما هي؟ وكيف نحصل عليها؟

أبانوب صفوت

من المُنتظر أن تصدر لعبة فيفا 20 وتنطلق إلى الشاشات في جميع أنحاء العالم وذلك بحلول نهاية شهر سبتمبر الحالي، ومع ذلك هناك طريقة للحصول على اللعبة مبكراً، وذلك عن طريق الطلب المسبق من شركة الكترونيك آرتس الذي سيمنحك اللعبة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإصدار.

تتوفر تلك الخدمة التجريبية على أجهزة سوني بلايستيشن 4"PS4"، وإكس بوكس وان "Xbox one"، ومع اقتراب تاريخ الإصدار يُلقي موقع جول نظرة على كيفية لعب فيفا 20 بشكل مبكر وكيف يمكن الحصول عليها؟

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ما هو موعد الإصدار المبكر لفيفا 20؟

من المتوقع أن تكون لعبة فيفا 20 متاحةً للتنزيل عن طريق الإصدار المبكر قبل أسبوع من تاريخ الإصدار العالمي والمقرر له يوم 27 سبتمبر من عام 2019.

في العام الماضي على سبيل المثال، تمكن محبي اللعبة من الحصول مبكراً على فيفا 19 عن طريق الإصدار المبكر قبل تسعة أيام من تاريخ الإصدار العالمي.

إذا أخذنا هذه الحقيقة كدليل، يجب أن تكون FIFA 20 متاحة من خلال الوصول المبكر يوم 18 سبتمبر 2019، ومن المتوقع أن تؤكد شركة إلكترونيك آرتس الموعد في التاريخ المناسب.

توفر تجربة الوصول المبكر للاعبين تجربة محدودة لمدة 10 ساعات من اللعب.

كيف تلعب فيفا 20 مبكراً على أجهزة سوني بلايستيشن "PS4"؟

لأول مرة يتوفر الإصدار المبكر من فيفا 20 على أجهزة سوني بلايستيشن، مما يعني أولئك الذين لديهم وحدة التحكم PS4 سيكونوا قادرين على الاستمتاع بتلك التجربة مبكراً، ولكن سيتطلب الحصول على عضوية من أجل الاشتراك، بعدها يمكن تحميل اللعبة من متجر جوجل عند فتح الوصول المبكر.

كيف تلعب فيفا 20 مبكراً على أجهزة إكس بوكس "Xbox"؟

يمكن لمالكي أجهزة إكس بوكس "Xbox" الذين لديهم حساب لشركة الكترونيك آرتس يمكنهم تشغيل لعبة فيفا 20 وذلك قبل أسبوع من الإعلان عن اللعبة في جميع أنحاء العالم.

يحق لأولئك الأعضاء في خدمة الإصدار المبكر تنزيل اللعبة من خلال المتجر.

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ما هي تكلفة الحصول على حساب لشركة الكترونيك آرتس "EA"؟

البلد شهرياً سنوياً المملكة المتحدة 3.99 جنيه إسترليني 19.99 جنيه إسترليني الولايات المتحدة 4.99 دولار أمريكي 29.99 دولار أمريكي

تتوفر عضوية شركة إلكترونيك آرتس والتي يمكنك من خلاله الحصول على لعبة فيفا 20 مبكرًا من خلال اشتراكات سنوية أو شهرية.

إذا كنت في المملكة المتحدة فإن تكلفة العضوية الشهرية تبلغ حوالي 4 جنيهات استرلينية، أو إذا كنت ترغب في الحصول على قيمة مقابل نقودك، ستكون 19.99 جنيهًا.

في الولايات المتحدة، يكلف الاشتراك حوالي 5 دولارات شهرياً، أما سعر العضوية السنوية فهو 29.99 دولاراً.

لا تمنحك العضوية حق الوصول إلى فيفا 20 فقط، فهناك مجموعة من الألعاب الأخرى المتاحة من خلال الاشتراك وهي سلسلة ألعاب بطولة القتال النهائي "UFC" ، كرة السلة "NBA Live" وكرة القدم الأمريكية "Madden NFL"

بالإضافة إلى التجارب المبكرة للألعاب الجديدة، والوصول إلى أرشيف واسع من الألعاب، ويمكن لمشتركي EA الاستفادة من خصم بنسبة 10% من عمليات الشراء الرقمية.