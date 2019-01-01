برو كلوب فيفا 20: خمسة تغييرات نريد أن نراها في النسخة الجديدة

يعتبر "برو كلوب" في لعبة فيفا من أكثر الأوضاع الممتعة في السلسلة السنوية، ولديه قاعدة عريضة من الجماهير المهتمة به، ولكنه بحاجة لبعض التحديثات

مع اقتراب صدور النسخة الجديدة من لعبة فيفا، تلقينا بعض المعلومات عن التعديلات التي ستطرأ عليها ولكن هناك المزيد الذي سيتم الكشف عنه في المستقبل، حيث وضعت شركة EA خطة من أجل الإفصاح عن عنها هذا العام، ويعتبر أخر التحديثات خاص بواحد من أكثر الأوضاع المحبوبة في اللعبة وهو Pro Clubs.

سيحظى Ultimate Team بأكبر قدر من الاهتمام، ولكن من الآمن القول بأن Pro Clubs يستحق نظرة إليه أيضاً، خاصةً وأن التغييرات في نسخة فيفا 19 كانت ضئيلة للغاية، حيث يعتبر هذا الوضع من أفضل التجارب التي تقدمها لعبة فيفا، لذلك فأن التعديلات الجديدة مثيرة للغاية.

لمساعدتك على الانتظار، إليك خمس تغييرات يتمنى موقع جول رؤيتها في النسخة الجديدة من اللعبة.

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1- المزيد من خيارات التخصيص

دعونا نبدأ بواحد من الأكثر الأمور المطلوب تغييرها في اللعبة وهي إتاحة المزيد من خيارات التخصص، في حين أن هناك خيارات واضحة مثل قصات الشعر، أحذية كرة القدم، الوشم وغيرها، بعد كأس العالم الرائع هذا الصيف، من المؤكد أنه يجب أن يكون هناك خيار للإبداع وتكوين بعض اللاعبات، لقد رأينا ذلك بالفعل في اللعبة الأساسية ووضع فولتا.

لكن لماذا نتوقف عند تخصيص اللاعب؟ لا يلزم أن تكون هناك مشكلات متعلقة بالترخيص في Pro Clubs، لذا لماذا لا يٌسمح لمستخدمي اللعبة بإنشاء الشارة أو القمصان الخاصة بهم؟ وكذلك اختيار الأسماء الخاصة بهم، ربما حينها لن يغضبوا من زملائهم بالفريق والذي يتحكم فيهم الكمبيوتر.

2- فولتا

يعتبر وضع فولتا هو أكبر إضافة للعبة فيفا 20 لأنه ساعد على تذكير الناس بسلسلة Fifa Street الشهيرة، وكان أكثر طلب بعد الإعلان من قبل شركة EA هو نسخة Pro Clubs لهذا الوضع.

سيكون مشاركة وضع كرة قدم الشوارع أونلاين مع بعض الأصدقاء أمراً مثيراً للإعجاب، ليس فقط من أجل إرضاء مراوغته داخل اللعبة ولكن للعثور على عدد كاف من الأشخاص لفريق كامل من ثلاثة أو خمسة رجال، وهو أسهل كثيراً من البحث عن فريق كامل حقيقي يتكون من 11 لاعب.

بالإضافة إلى ذلك، تمنحك فولتا خيار إنشاء Pro، إذاً فلماذا لا تلعب مع أصدقائك؟، لمواجهة فرق من جميع الأنماط المختلفة التي من شأنها أن تجعل لتجربة Pro Clubs منعشة للغاية، وكأنها مباراة في الجنة.

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3- المكافأت/الحوافز/العملة