ديمو فيفا 20 | موعد الإصدار، السعر، الفرق المتاحة، الملاعب وأكثر من ذلك

كل ما تريد معرفته عن النسخة التجريبية لفيفا 20، موعد الإصدار، السعر، الفرق والملاعب المتواجدة، طرق اللعب المتاحة في ديمو لعبة كرة القدم الأكثر شعبية

أحمد جمال

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم اللعبة الأكثر شعبية لمحاكاة كرة القدم فيفا 20، والتي ستتواجد في الأسواق قريباً في جميع أنحاء العالم، وستكون متاحةً لأجهزة الإكس بوكس وان 'Xbox One'، سوني بلايستيشن 4 'Playstation 4' وأجزة الحاسوب العادية "PC".

وكما عودتنا شركة أليكترونك آرتس المنتجة للعبة، ستقوم بإصدار نسخة تجريبية قبل نسختها الكاملة التي ستكون متاحةً في 27 سبتمبر الجاري، وهذه النسخة تحتوي على بعض الفرق الكبيرة المتواجدة في اللعبة الأصلية، والقليل من الملاعب التي ستستضيف مباريات رواد اللعبة، كما أنها ستحتوي على بعض الأوضاع الجديدة وطرق اللعب الحديثة التي تزيد من اشتياق لاعبيها منذ سنوات مثل وضع الفولتا المرادف لوضع فيفا الشوارع "FIFA Street" القديمة والشهيرة.

ازداد الإقبال على النسخة التجريبية للفيفا في السنوات الأخيرة، لكن بالرغم من ذلك لا يزال عشاق اللعبة المنتشرين حول العالم يمتلكون قدراً كبيراً من الشغف للنسخة الأصلية، ومن ضمن أسباب انتظار النسخة الكاملة هو أن وضع Ultimate لا يكون متاحاً إلا فيها، وهو وضع اللعب الأكثر حباً من قبل عشاق اللعبة في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا التقرير، يقدم جول دليلك الكامل عن النسخة التجريبية ديمو فيفا 20، ما هو موعد صدوره وسعره؟ وما هي الفرق والملاعب التي ستتواجد به؟ وأكثر من ذلك تجده في الأسطر التالية.

كل ما تريد معرفتة عن النسخة الكاملة من فيفا 20

ما هو موعد إصدار ديمو فيفا 20؟

في السنوات القليلة الماضية، كانت النسخة التجريبية من فيفا يصدر قبل الكشف عن النسخة الكاملة بحوالي أسبوعين، واستمر ذلك حتى فيفا 19.

وسيستمر هذا الوضع في العام الحالي، فديمو فيفا 20 سيصدر يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 ميلادياً، 13 محرم 1441 هجرياً ، أما النسخة الكاملة فستخرج للنور في 27 سبتمبر 2019 ميلادياً، 28 محرم 1441 هجرياً ، أي أن النسخة التجريبية ستكون متاحةً قبل الكاملة بأسبوعين ويوم بالتمام والكمال.

يمكنك الحصول على نسختك النهائية من لعبة أليكترونك آرتس قبل هذا التاريخ بيومين، فالشركة الأمريكية صرحت بأن هذا سيكون ممكناً لرواد اللعبة على أجهزة بلايستيشن 4، إكس بوكس وان، وأجهزة الحاسوب المحمولة والثابتة في حالة طلبها مبكراً، وتم تحديد يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 ميلادياً، 26 محرم 1441 هجرياً ، لحصولهم على لُعبتهم المُفضلة كاملةً.

خاص "جول" - فيفا تعيد إطلاق لعبة كرة الشوارع في نسخة 20 بمسمى "فولتا"

موعد إصدار ديمو فيفا 20:

نسخة فيفا 20 موعد الإصدار ديمو فيفا 20 الخميس 12 سبتمبر 2019 ميلادياً،

13 محرم 1441 هجرياً النسخة الكاملة من فيفا 20 الجمعة 27 سبتمبر 2019 ميلادياً،

28 محرم 1441 هجرياً

ما هي الفرق المتواجدة في ديمو فيفا 20؟

لا توجد صورة واضحة عن الفرق التي ستكون متاحةً في ديمو فيفا 20.

قدمت ديمو فيفا 19 في العام الماضي 10 فرق فقط لعشاق اللعبة حول العالم، ومن المتوقع أن يكون نفس العدد متاحاً في النسخة التجريبية من لعبة كرة القدم الأكثر شعبيةً هذا العام.

ظهرت فرق مثل بروسيا دورتموند، ريال مدريد ومانشستر سيتي في الـtrailer الأول لفيفا 20، مما يُشير إلى أنه من المحتمل أن يكونوا ضمن الفرق التي ستكون متاحة في النسخة التجريبية.

كما أن كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ ويوفنتوس كانت ضمن الفرق المتاحة في النسخة التجريبية من فيفا 19، ولذا فمن المحتمل تواجدها أيضاً ضمن النسخة التجريبية الحالية.

ولكن من المتوقع أن لا تتواجد بعض الفرق أمثال برشلونة، ليفربول وأرسنال لوجود اتفاقيات ترخيص مع شركة كونامي لبرو إيفوليشن سوكر "Pro Evolution Soccer".

تواجدت أيضاً بعض الفرق الصينية للمرة الأولى في اللعبة، والتي من الممكن ن تتواجد مرةً ثانيةً في محاولة من إلكترونك آرتس لزيادة شعبيتها وفتح أسواقاً جديدة.

أبرز الفرق المحتمل تواجدها في ديمو فيفا 20:

الفريق الدولة بايرن ميونخ ألمانيا بوروسيا دورتموند ألمانيا يوفنتوس إيطاليا مانشستر سيتي إنجلترا مانشستر يونايتد إنجلترا باريس سان جيرمان فرنسا ريال مدريد إسبانيا

ما هي ملاعب ديمو فيفا 20؟

لم يتم إسدال الستار عن الملاعب التي ستكون مُتاحة في النسخة التجريبية من فيفا 20 حتى الآن، ولكن نظراً لشراكة شركة EA Sports مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" فمن المحتمل أن يتم إدراج مكان نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 وهو ملعب أتاتورك بإسطنبول، بالإضافة إلى ملعب آخر لم يتم الإعلان عنه بعد.

كما سيكون هناك نمط الفولتا والذي سيكون به أيضاً إمكانية اللعب في مكان مفتوح دون جدران مثل شوارع أمستردام أو أسطح طوكيو.

ما هي الأجهزة التي ستعمل عليها ديمو فيفا 20؟

ستكون لعبة ديمو فيفا 20 متاحةً للعب على كلً من أجهزة الإكس بوكس وان 'Xbox One' وسوني بلايستيشن 4 'Playstation 4'، وذلك عن طريق تحميلها على جهازك الخاص مباشرةً، كما ستكون أيضاً متاحة لأجهزة الحاسوب "PC".

وبحسب بعض التقارير، فإن مساحة اللعبة ستكون ذاتها تقريباً بالنسبة للجهازين ولكن لم يتم الإعلان عن مساحة اللعبة على كلا الجهازين، كما لن يتاح اللعب عبر الإنترنت في النسخة التجريبية.

الأجهزة التي ستعمل عليها فيفا 20:

اللعبة جهاز التشغيل ديمو فيفا 20 إكس بوكس وان Xbox One بلايستيشن 4 Playstation 4 أجهزة الحاسوب PC

ما هو سعر ديمو فيفا 20؟

لا تحتاج إلا لشيئين فقط حتى تتمكن من لعب النسخة التجريبية من فيفا 20، الأول أن تمتلك جهاز إكس بوكس وان 'Xbox One' أو سوني بلايستيشن 4 'Playstation 4' أو الحاسوب "PC"، والثاني أن تتواجد على جهازك الخاص المساحة المناسبة لتحميل اللعبة عليه، وفي حالة توفر الشرطين فستستطيع لعب ديمو اللعبة مجاناً.

سعر ديمو فيفا 20:

اللعبة السعر ديمو فيفا 20 مجاناً

كيف يمكنني تحميل ديمو فيفا 20؟

ستكون ديمو فيفا 20 متاحة للتحميل على أجهزة إكس بوكس وان 'Xbox One'، سوني بلايستيشن 4 'Playstation 4' و الحاسوب "PC"، وستكون النسخة مجانية دون أي مُقابل.

وسنضيف الرابط الخاص بتحميل النسخة التجريبية فور إصدارها في هذا الموضوع.