موسيماني يتهم فيفا بظلم المدربين الأفارقة

"يجب على أفريقيا أن تؤمن بشعبها"

يعتقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري، أن هناك حالة من الظلم يتعرض لها المدربين الأفارقة في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

موسيماني نجح في قيادة الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعد التغلب على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة السبت الماضي.

الإنجاز الذي حققه مدرب الأهلي، يجعله هو الأنجح داخل أفريقيا من حيث الألقاب القارية، حيث فاز بـ5 بطولات بالتساوي مع التونسي فوزي البنزرتي.

وقال موسيماني في تصريحات نشرها موقع "idiskitimes":"في البداية أوجه شكري إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب الثقة التي وضعها بي".

وأضاف:"كان يمكنه الذهاب إلى أوروبا والتعاقد مع مدرب آخر بعد غياب الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا لفترة طويلة، ولكن نحن كأفارقة أثبتنا قدرتنا على النجاح بأنفسنا".

وتابع:"لماذا لا نؤمن أن المدربين في أفريقيا لا يمكنهم قيادة الأندية نحو النجاح؟ الجزائر حصلت على كأس أفريقيا بمدرب محلي، ولعبت أمام السنغال في النهائي التي يدربها أليو سيسيه".

واستكمل:"أحيانًا ننسى من نحن ونمنح الأوربيين الكثير من الاحترام، لماذا انتصر محمد صلاح وساديو ماني في دوري أبطال أوروبا؟ نحن نبحث فقط عن أي شخص من هناك رغم امتلاكنا كافة الموارد".

وواصل حديثه:"المدرب الذي كان أمامي إنجليزي من أوروبا، ومدرب الزمالك كان من البرتغال، ولكن هذه الأشياء لا تهم في المباراة، يجب أن تثق أفريقيا في شعبها".

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ودعا موسيماني إلى حصول المدربين الأفارقم على المزيد من التكريم قائلاً:"هناك الكثير من الأشياء يجب تغييرها، فعلى سبيل المثال نجد أن جوائز مدرب العام وأفضل لاعب في العالم لا تذهب إلا للأوروبيين فقط، لقد فزت بحوالي تسعة بطولات ولكن لا أحد يهتم لأنني لست مدرب ليفربول".

يذكر أن صاحب الـ56 سنة جاء إلى الأهلي أكتوبر 2020 خلفًا للسويسري رينييه فايلر، وفاز بـ4 ألقاب مع الفريق حتى الآن.