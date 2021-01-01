موسيماني: مواجهة بالميراس صعبة، ونريد الميدالية البرونزية

بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يؤكد على رغبة فريقه في تحقيق الميدالية البرونزية أمام بالميراس البرازيلي.

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري على رغبته في تحقيق الفوز بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موسيماني للموقع الرسمي للأهلي، وأكد خلالها أن الفريق لديه القدرة على الفوز بالميدالية البرونزية.

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وقال موسيماني: "بالطبع نتطلع لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، ومن ثم علينا الاستفادة من مباراتي الدحيل وبايرن ميونخ لتحقيق هدفنا المتبقي في هذه المرحلة من المنافسات".

وأضاف: "هناك سلبيات ظهرت في أداء الفريق أمام الدحيل وبايرن ميونخ سنتطلع للتعامل معها في الفترة المقبلة".

وأكمل تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي قدم بعض المستويات الجيدة: "أيضا هناك إيجابيات علينا العمل على زيادتها لصالح الفريق".

وأردف عن مواجهة بالميراس البرازيلي: "ستكون صعبة للغاية، خاصة إنه فريق متميز للغاية ويضم لاعبين على أعلى مستوى، ومن ثم علينا الاستعداد لها بشكل جيد لتحقيق أهدافنا في الفوز والحصول على المركز الثالث والعودة بالميدالية البرونزية".

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد خسر بهدفين نظيفين من بايرن ميونخ مساء الأمس ليواجه بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس.