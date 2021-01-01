فليك عن جماهير الأهلي: جعلوني أصرخ لتصل تعليماتي لفريقي!

هانز فليك يشيد بحضور الجماهير لمدرجات كأس العالم للأندية بعد الفوز على الأهلي بثنائية نظيفة.

أعرب هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن سعادته بفوز فريقه على نظيره الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اللقاء، وأكد خلالها أن الفريق صعب الأمور على نفسه، وأشاد فيها بحضور الجماهير للمدرجات.

وقال فليك: "أنا سعيد بالفوز بتلك المباراة، الجميع يدرك أن رحلتنا لم تكن مثالية لذلك التأهل كان جيدًا بالنسبة لنا".

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وأضاف: "لقد صعبنا الأمور على أنفسنا في مواجهة الأهلي، أتوقع أن نلعب مباراة أفضل في النهائي أمام تيجريس".

وأكمل: "لقد شاهدت نصف النهائي الآخر بالأمس، وتيجيريس فريق حركي للغاية ولديهم الكثير من القوة، علينا أن نحذر في النهائي".

وأردف عن صخب الجماهير: "لقد كان ذلك جميلًا بكل تأكيد، كنت في حاجة للصراخ في بعض الأحيان حتى أمرر تعليماتي للفريق، سنكون سعداء بعودة الجماهير لملاعب الدوري الألماني في المستقبل".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيواجه نظيره تيجريس المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية بينما يواجه الأهلي بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد الثالث والرابع.