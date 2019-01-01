برشلونة يخطط لضم كيميتش وكلوسترمان لتعويض واجي

تعرف على خطة برشلونة لتطوير مركز الظهير

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، أو لوكاس كلوسترمان، مدافع لايبزيج، لشغل مركز الظهير الأيمن مع اقتراب موسى واجي من الرحيل.

برشلونة يمتلك نيلسون سيميدو وواجي في مركز الظهير الأيمن إلا أنّ إرنستو فالفيردي لا يعتمد على الأخير ويشرك سيرجي روبيرتو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ إدارة برشلونة ترى أن سيميدو ليس الظهير الأنسب للفريق رغم تطور مستواه وخاصة في الشق الدفاعي ولكنّه لا يزال يعاني هجوميًا ولا يناسب فلسفة البلوجرانا.

وأوضحت أنّ باير ليفركوزن يخطط للتعاقد مع موسى واجي في ظل عدم حصوله على دقائق لعب خلال الموسم الجاري.

ويحاول النادي الكتالوني الحصول على خدمات كيميتش من بايرن ميونخ إلا أنّه لا يتوقع أن تسير المفاوضات بسهولة ولذلك وضع كلوسترمان بديلًا.

وينتهي عقد لوكاس في 2021 ويقدم مستويات بارزة مع لايبزيج مما يجعله الخيار الأقرب للقدوم إلى برشلونة على أن يصبح سيميدو بديلًا ويرحل واجي إلى الدوري الألماني.

كما يرغب النادي الكتالوني في استعادة خوان ميراندا من شالكه وإنهاء الإعارة في يناير وذلك بعد عدم حصول اللاعب على أي دقيقة وعدم الاستفادة من فترة تواجده في الدوري الألماني.

جدير بالذكر أنّ جان كلاير توديبو مطلوب في باير ليفركوزن على سبيل الإعارة وقد يغادر الفريق على أن يتم الإعتماد على رونالد آريخو إن لم يتمكن برشونة من نيكولا ميلينكوفيتش من فيورنتينا.

واجي قد يشارك للمرة الأولى في مباراة الغد، السبت، أمام ليجانيس في ظل غياب سيرجي روبيرتو ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا.