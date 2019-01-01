برشلونة يمنح توديبو الضوء الأخضر للرحيل في يناير

ليفركوزن في مرحلة متقدمة من المفاوضات

قرر نادي برشلونة الإسباني، الموافقة على بيع مدافعه الفرنسي جان كلير توديبو، لنظيره الألماني باير ليفركوزن.

توديبو انضم لبرشلونة في يناير الماضي، وهو من أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا، بوجود اهتمام كبير بالتعاقد معه من مختلف الأندية.

ومع ذلك فشل توديبو في الحصول على فرصة لإثبات قدراته بتشكيل المدرب إرنستو فالفيردي، ليفكر جدياً في الرحيل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ليفركوزن يتفاوض مع برشلونة منذ بضعة أسابيع، للاتفاق على صفقة إعارة مع خيار الشراء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة النادي الكتالوني للتخلي عن 3 أو 4 لاعبين من الفريق، لتوفير الأموال من أجل تقوية وسط الملعب.

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وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات تسير بطريقة إيجابية حتى الآن، وسط توقعات بدفع ليفركوزن مبلغ 10 مليون يورو في حالة شراء توديبو.

وتأتي العقبة الوحيدة أمام النادي الألماني، هو اهتمام نظيره الإنجليزي واتفورد، وإمكانية تدخله في اللحظات الأخيرة لخطف الصفقة.