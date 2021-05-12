لا داعي للاستغناء عن جوميس .. الشكل الهجومي للهلال في تواجد ماريجا

ما هو شكل الهلال في تواجد موسى ماريجا؟

بالتزامن مع الصفقة المدوية التي أجراها نادي الهلال، بالتعاقد مع المهاجم المالي المميز موسى ماريجا، من أجل تدعيم خط هجوم الزعيم، تكاثر الحديث حول إمكانية رحيل الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم الموج الأزرق، وذلك في ظل العدد الكبير من اللاعبين في مركز الهجوم داخل النادي الأزرق، فما هي طرق اللعب التي قد يلعب بها الهلال الموسم المقبل؟ وهل رحيل جوميس أصبح ضروريًا؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية.

انضم موسى ماريجا لصفوف نادي الهلال لمدة 3 سنوات قادمة، في صفقة انتقال حر من نادي بورتو البرتغالي، لينضم لاعب عالمي جديد للزعيم والكرة السعودية، ليصبح إضافة قوية.

موسى ماريجا الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، بدأ مسيرته في فرنسا بالعديد من الأندية الفرنسية، حتى انتقل إلى الترجي التونسي في عام 2014، والذي انطلق منه وانضم إلى مارتيمو البرتغالي، ليتألق عه وينتقل إلى بورتو عام 2016، واستمر معه حتى 2021، وتخللت تلك الفترة عام واحد قضاه في نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

ماذا قدم ماريجا مع بورتو؟

لعب المهاجم السنغالي موسى ماريجا مع نادي بورتو خلال السنوات التي قضاها في بورتو 126 مباراة، سجل فيها 52 هدفًا، وصنع 17 هدف لزملائه، ببطولة الدوري البرتغالي فقط.

وحصل ماريجا مع نادي بورتو على بطولة الدوري البرتغالي مرتين، وكأس البرتغال مرة واحدة، وكأس السوبر البرتغالي مرة واحدة.

ما هي المراكز التي يجيدها ماريجا؟

ويعد واحدًا من أهم عناصر فريق بورتو، حيث كان يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق بشكل مستمر، ويستطيع اللعب في أكثر من مركز هجومي.

المركز الأساسي لماريجا هو المهاجم الوهمي "خلف المهاجم"، كما يستطيع اللعب في مركز المهاجم، وأيضًا الجناح الأيمن.

وهذا يعني أن وجود موسى ماريجا لن يؤثر على مكان الفرنسي بافيتيمبي جوميس، والحديث حول الربط بين التعاقد مع ماريجا ورحيله أمر ليس في محله.

من هم المهاجمين الذين يمتلكهم الهلال؟

يمتلك نادي الهلال لاعبين كثر في المراكز الهجومية، وهم "جوميس، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان"، في مركز المهاجم الوهمي "الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، ولوسيانو فييتو".

وفي مركز الجناح الأيمن "هتان باهبري، أندريه كاريلو"، وفي الجناح الأيسر "فواز الطريس وسالم الدوسري".

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ما هي الطرق التي قد يلعب بها الهلال في وجود ماريجا؟

لو لعب الهلال بطريقة 4-4-2، في حالة تواجد ماريجا، سيكون هذا هو التشكيل الأمثل:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سوو، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار.

الجناحين: سالم الدوسري، أندريه كاريلو.

الهجوم: بافيتمبي جوميس، موسى ماريجا.

تلك الطريقة ستمنح الجهاز الفني مرونة تكتيكية أكثر، خاصة في الجانب الهجومي، وذلك بإشراك مهاجم ثالث بدلًا من أحد لاعبي الوسط، لتتحول إلى طريقة 4-3-3.

أما بالطريقة المعتادة 4-2-3-1، سيلعب الهلال بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سوو، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار.

خط وسط مهاجم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، أندريه كاريلو.

المهاجم: بافيتمبي جوميس.

في هذه الطريقة، قد يقرر الجهاز الفني وفقًا لرؤيته إشراك ماريجا في مركز المهاجم بدلًا من جوميس، على أن يدفع بلوسيانو فييتو، أو سيباستيان جيوفينكو "في حال استمراره وعدم رحيله".