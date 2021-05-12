بعد انتقاله إلى الهلال .. ماريجا يثير الغضب في البرتغال وقرار صادم ضده

قرار غاضب من نادي بورتو تجاه ماريجا

أثار المالي موسى ماريجا غضب واستياء مسؤولي نادي بورتو البرتغالي "فريقه السابق"، بعد إعلانه الانضمام لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن نادي الهلال مؤخرًا التعاقد مع ماريجا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي بورتو البرتغالي، لينضم لصفوف الزعيم بداية من الموسم المقبل.

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وأشارت صحيفة "O jogo" البرتغالية إلى أن هناك غضب شديد من جانب المدرب سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق نادي بورتو البرتغالي.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب سيرجيو كونسيساو عبر عن غضبه من تصرف ماريجا، لأنه لم ينتظر الوقت المناسب من أجل الإعلان عن رحيله وتوقيعه للهلال.

وقرر كونسيساو إبعاد ماريجا من حساباته الفنية خلال باقي منافسات الموسم الجاري، بالرغم من ارتباط الفريق بمباريات مهمة خلال الفترة المقبلة.

ووقع ماريجا عقدًا مع نادي الهلال لمدة 3 أعوام قادمة، ليكون هو اللاعب الأجنبي السابع في صفوف نادي الهلال، على أن يتم إعادة ترتيب الأوراق داخل صفوف الزعيم مع نهاية الموسم الحالي.