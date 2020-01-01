موستافي يطمئن جماهير أرسنال على حالته

موستافي يظهر أخيرًا بعد إصابته

وجه المدافع الدولي الألماني ونجم نادي أرسنال شكودران موستافي رسالة إلى الجماهير وذلك في أول ظهور له منذ تعرضه للإصابة.

وتعرض موستافي لإصابة على مستوى الكاحل أجبرته على الخروج في الدقيقة 62 من مباراة فريقه أمام بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

و حوصل الإصابة قال أرتيتا فالمدير الفني للفريق لبي بي سي إنه لا أحد يعلم حجم الإصابة، ويجب أن ننتظر لحين خضوعه للفحوصات الطبية.

وبعد ذلك، وفي الوقت الذي تعد فيه مشاركته أمام بيرنلي نهاية الأسبوع الحالي محل شك، ظهرت أنباء باحتمالية نهاية موسمه لكون الإصابة خطيرة.

ولكن موستافي قد كسر صمته وظهر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث وجه رسالة إيجابية إلى جمهور أرسنال.

وكتب موستافي: "أنا حقًا أقدر دعمكم من خلال جميع المباريات، ما قدمتموه لي يجعلني أقوى" في إشارة إلى استعداده لبذل الجهود للمكنة من أجل التعافي سريعًا.

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يذكر أن أرسنال من المحتمل أن يدخل سوق الانتقالات الشتوية قبل ساعات قليلة من نهايته ويتعاقد مع مدافع بعد احتمالية ابتعاد موستافي لنهاية الموسم.