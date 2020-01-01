موستافي يرحب بالبقاء في أرسنال

الوضع تغير تماماً للمدافع الألماني الأسابيع الماضية

أبدى شكودران موستافي مدافع نادي أرسنال الإنجليزي، استعداده للاستمرار مع المدفعجية، بعد سلسلة التكهنات التي أحاطت بمستقبله طوال الفترة الماضية.

موستافي تعرض لهجوم مستمر من جماهير أرسنال منذ انضمامه للفريق من فالنسيا بـ35 مليون جنيه إسترليني، خاصة في الفترة الأخيرة للمدرب أرسن فينجر، وحتى بعد قدوم أوناي إيمري.

الوضع تغير تماماً مع الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث أصبح صاحب الـ27 سنة من أفضل اللاعبين بدفاع أرسنال، وأصبح أساسياً بتشكيل الفريق.

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وقال اللاعب عن إمكانية استمراره بعد الشكوك حول مستقبله الأشهر الماضية:"لما لا؟ كنت ومازلت أتعامل مع الأمور بشكل يومي، لعبنا مباراة جيدة يوم الخميس والآن سنلعب مواجهة أخرى بالدوري الإنجليزي ضد إيفرتون".

وأضاف:"أهم شيء بالنسبة لي هو الظهور بأفضل مستوى ممكن طالما مازلت أرتدي قميص النادي، سأكون في غاية السعادة لو انتهى الأمر بباقي، وسأمضي قدماً لو كان القرار أي شيء آخر".

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وأما عن فترات تعثره:"عليك الاعتزال لو ظننت أن الأمور انتهت عندما يهبط مستواك، اليأس معارض تماماً للمعنى الحقيقي للاحتراف، أحاول دائماً استغلال كل فرصة وكل مباراة ألعبها لإثبات قدراتي".

وفي نهاية حديثه أكد الألماني أن تحسين علاقته مع الجماهير الفترة الأخيرة، يظل دائماً من أهم أهدافه، ويحاول اكتساب هذه الميزة عن طريق الظهور بمستوى جيد.